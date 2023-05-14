洪欣突改口不與張丹峰離婚

【明報專訊】52歲洪欣與42歲內地演員張丹峰結婚14年，2019年張丹峰跟經理人畢瀅傳緋聞後，與洪欣屢傳婚變。洪欣本月初在微博發文稱：「我和張丹峰不再是夫妻關係。」之後張丹峰亦寫道：「對，不過了！」被外界解讀為宣布離婚。

指夫妻矛盾與畢瀅無關

沒想到未夠兩星期，事件突然峰迴路轉，洪欣昨日在微博發出「致歉信」，否認跟張丹峰離婚，她寫道：「我與老公張丹峰在微博發布了一些因夫妻間的家務矛盾而引發的情緒化言論，對此我們深感愧疚和抱歉。」她指兩人深刻意識到行為是不成熟及不負責任，言行更對家人及支持他們的粉絲有很大困擾，希望表達誠摯的歉意。

洪欣還否認老公張丹峰出軌，「我們之間的矛盾都與畢瀅無關，只是我們相處中，夫妻會面臨的一些問題，謠言愈演愈烈，我們不知從哪裏開始解釋。我們對於自己感情一直沒有妥善處理，也沒有好好給支持我們的粉絲一個交代！真的深表歉意！」她指經過反省及思考，他們願意努力學習如何經營婚姻，如何處理夫妻之間生活瑣事的摩擦。張丹峰亦在微博轉發洪欣的致歉信，他寫道：「真的深感歉意，希望能得到大家的諒解！」

網民質疑發信人是否洪欣

洪欣與張丹峰鬧出這場「離婚」風波後道歉，大批網民斥他們可笑、離譜及令人無語，已經不想再關心他們的事。又有指為何由洪欣的微博發致歉信？更有質疑是否真的洪欣所發。

娛樂組