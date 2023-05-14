【開箱】《日麗》 日光憂鬱 父女情留白

【明報專訊】第76屆康城影展周二（16日）揭幕，上周四在港上映的《日麗》（Aftersun）剛好1年前在康城曝光，摘下國際影評人周評審團獎，男主角保羅麥斯卡（Paul Mescal）亦首度獲奧斯卡影帝提名；首次拍攝劇情長片的莎樂韋斯（Charlotte Wells），更先後在美國導演公會及「英國奧斯卡」電影學院獎（BAFTA）捧走最佳新導演殊榮。

從女兒角度出發

《日麗》講述11歲Sophie步入敏感又懵懂的青春期，與母離異的父親Calum，帶Sophie到土耳其度假，順道慶祝31歲生日。父女如朋友般玩樂相處，珍惜彼此作伴的時光。短暫的假期過去，直至20年後，Sophie把父親當年度假拍下的錄像倒帶，才看懂陽光底下的父親，在她看不見的角落逐漸被陰霾淹沒。

如果期待《日麗》是一齣有起承轉合傳統戲劇鋪排的電影，或許會失望。它從Sophie的角度出發，一個11歲女孩，當Calum慫恿她跟酒店一家四口住客的女兒玩，Sophie可能嫌她們年紀太小，都不感興趣，反而對度假村的哥哥姐姐很好奇，在旁觀察他們打情駡俏。Sophie父母離異，長期跟媽媽生活；父親年輕，看來就像她哥哥一樣，連度假酒店的青年也以為他們是兄妹。兩人沒一般父女的代溝，甚至像朋友，Calum會告訴Sophie，「我想你知道，長大後不論遇到什麽人、什麼事，去什麼派對，都可以告訴我」。Sophie確實言無不盡，連在泳池邊跟經常一起打機的男孩獻出初吻，也告訴Calum，這名年輕爸爸也沒任何大驚小怪。

片中另一視角是長大後的Sophie，在夜店瞥見父親的身影（或幻象），嘗試擁抱卻落空。她重看土耳其之旅的片段，嘗試了解Calum的感受，又好像找到了答案，到底是因為她也來到父親當日的年紀，所以明白，抑或從影像搜索到主觀記憶而恍然大悟？電影留白之處甚多，Sophie在11歲或那次土耳其之旅後，Calum是否在她人生中缺席？電影沒明確交代，卻沒阻礙看似雲淡風輕實質傷痕纍纍的父女情，還有陽光普照底下的陰暗面。Calum不時在鏡像或Sohpie的鏡頭下出現，女兒感覺到他不順利不開心，知道丟失了昂貴的潛水鏡，父親不快，甚至某次直斥他打腫臉子充胖子。可Calum也盡力做一個好爸爸，把排山倒海的抑鬱情緒以笑遮蓋；那個深夜走出大海的背影，那個面對女兒呼籲其他旅客一起為他唱生日歌的冷眼，導演沒有任何批判，有的只是同情。

800申請者中脫穎而出

現年27歲的保羅麥斯卡憑劇集《普通人》嶄露頭角，事實上他跟女主角黛斯艾加鍾斯（Daisy Edgar-Jones）已是目前炙手可熱的演員，片中被女兒揭穿他生活捉襟見肘的一幕，保羅把羞慚、不知所措又要裝若無其事的複雜情緒融會一起，確值得奧斯卡提名。扮演Sophie的法蘭琪哥利奧（Frankie Corio）首次演戲，據報導演莎樂韋斯為找合適小演員足足花了半年時間，邀請選角指導Lucy Pardee合作，後者擅長發掘優秀的業餘演員，最後在800個申請者中挑選了16名小朋友，其中法蘭琪給莎樂最大驚喜，認為她本身已具備角色的某些特質。最後她給時間保羅與法蘭琪相處，拍攝前兩星期導演更會每日花數小時跟他們一起，然後兩名主角慢慢建立關係。銀幕上看到自然的父女情，除了演技，其實還得花時間栽培。

上映日期：5月11日