相隔6年紅館開騷 盧淑儀偕兩子捧場 李克勤腳板底抽筋忍痛安歌

穿上紅色西裝的李克勤（上圖）走近觀眾席收禮物和利市（下圖）。（攝影：林祖傑）

【明報專訊】李克勤7場《弦續李克勤．港樂演唱會》前晚在紅館開鑼，太太盧淑儀與兩兒Ryan及Rex捧場。相隔6年在港開騷，克勤開心有很多「新客」捧場，主動走近觀眾席收禮物及利市，滿載而歸。他獻唱張國榮的《玻璃之情》，透露難忘曾跟對方唱K，獲益良多。在唱最後一首歌《深深深》時，克勤舊患復發腳板底抽筋，只能站着唱完，事後表示現場觀眾應察覺不到，雙腳浸熱水後有好轉，希望之後的演出順利。

記者：林蘊兒

攝影：林祖傑

李克勤前晚舉行首場紅館騷，楊受成夫婦、童愛玲、李幸倪、泳兒、曾樂彤、李靖筠、吳浩康等捧場。李克勤太太盧淑儀跟兩子在開騷後低調入場，15歲大仔Ryan戴眼鏡穿白T恤；13歲細仔Rex染了髮、穿外套，坐足全晚欣賞。成龍、張學友、郭富城、劉德華、謝霆鋒、古巨基、甄子丹夫婦、張敬軒、楊千嬅等送花籃祝賀。

今次唔搞花臣 重點賣音樂

身穿紅色西裝的克勤，從台中央升上台登場，繼2001年後與香港管弦樂團再攜手合作，唱出《一個人飛》、《兩人行》、《一千零一夜》及《一個都不能少》揭序幕。克勤跟全場觀眾打招呼，發現有些是第一次來看騷，鬼馬說：「原來我還有頗多新客，老闆，簽多我幾年啦。你們喜歡別人都可以喜歡我，總之買飛來看騷就得，對上一次開騷已相隔6年，那次吊威也又跳舞搞好多花臣，今次賣點是音樂。」

讚派利市是中國人美德

克勤為確保演出順利，接受建議，避免與其他人有身體接觸，除住酒店外，演出前亦只憑視像會議與到場嘉賓見面。現場氣氛高漲，唱《開學禮》時，他主動走近觀眾席，收禮物和利市，開心說：「利市是中國人的美德，只要是真金白銀，不一定要過年，全年都暢通，無任歡迎。」

唱快歌《護花使者》，克勤與舞蹈員興奮齊大騷舞技，跟克勤同公司的藝人起身跳舞和唱，他見狀不忘自嘲，「現場只有你們起身就明白，放心，我得這一首歌會跳舞」。克勤透露對電影《星球大戰》非常着迷，並以此化成創作靈感寫成歌曲《C3PO》，他對着台上的金色機械人模型愛不釋手，笑稱完騷後打算據為己有。

難忘哥哥重新演繹《大會堂演奏廳》

克勤連續兩年為內地真人騷《中國好聲音》擔任導師，帶領學員贏得總冠軍，他自認「符碌」，接着兩屆冠軍伍珂玥及梁玉瑩先後出場，師徒合唱數首歌。兩人感激克勤教導和提攜，帶她們首次登上紅館表演，感覺榮幸。克勤表示刻意揀選自己喜歡的歌手作品獻唱，「多年前，我與張國榮（哥哥）食飯後唱K，他認為《大會堂演奏廳》可以有另一唱法，之後他親自示範，在哥哥身上獲益良多」。他唱出哥哥親自作曲的《玻璃之情》致敬，之後又扮指揮，指示全場拍手及大合唱《紅日》，氣氛熱鬧。

疫後體會 更珍惜每次開騷機會

克勤唱畢最後一首歌，香港管弦樂團已離席，克勤見樂迷未肯離場，再出場安歌，獻唱《誰願分手》，「細個做演唱會，做完就掛住收工，快些去玩，現在人大了，又經歷疫情，會好珍惜做每一場演唱會，每一次同大家相聚的機會，記住你們的掌聲和歡呼聲。」之後唱出《深深深》，為演唱會畫上句號。

完騷後，克勤懷疑因不習慣睡酒店的牀，睡眠質素欠佳加上體力透支，唱《深深深》時突然腳板底抽筋，「觀眾應該察覺不到，因為抽筋，所以我沒有行，只站着唱，捱到最後一直不動，等升降台降下。其實是舊患，早年演出《左麟右李》演唱會也試過此情况，當時要人扶落台」。他回酒店休息，雙腳浸熱水，經過放鬆後已好轉，希望之後演出順順利利。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com