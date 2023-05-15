睽違6年大馬開騷 陳奕迅high爆除衫贈歌迷

【明報專訊】陳奕迅（Eason）日前於馬來西亞舉行3場《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》 ，開賣時迅速售罄，據知門票被炒高30倍。Eason相隔6年到大馬開騷，歌迷整晚跟他大合唱，唱《幸福摩天輪 》時，觀眾歌聲大得令戴耳機的Eason呆了一會，除下耳機笑說想聽觀眾歌聲。Eason說：「計計吓，我原來已經6年冇來大馬。」隨即搞笑自打pat pat多下，觀眾狂歡呼及拍掌。他稱知觀眾搶飛好辛苦，好多謝大家支持，說大馬真的好熱，「原本已經跳到好熱，但你哋嘅熱情令我更加熱」。

跟歌迷爭寵放笑彈

全場歌迷高舉應援橫幅「特別嗚謝你製造，更歡樂的我」，Eason非常開心。有歌迷大叫：「我老公鍾意咗你好耐。」 Eason笑說：「多謝你老公。」然後問該歌迷：「老公，你係咪鍾意你老婆前已經鍾意我？我勁過你（老婆），雖然你嫁咗畀佢，但係佢鍾意我先。」引得全場爆笑。

Eason稱見現場工作人員似乎不想歌迷在演唱會站立，鬼馬做動作教大家，「一陣你哋唔覺唔覺，一齊慢動作慢慢起身，一齊做，佢哋就唔覺㗎啦」。歌迷馬上歡呼站起身跟着Eason高歌跳舞。

據大馬舉行演唱會規定，表演者不得赤裸上身演出，encore時，Eason換上短袖T恤仍不停叫：「真係好熱。」歌迷狂叫他除衫，他說：「你畀我唱埋隻歌先啦。」然後脫去上衣，他有備而來，仍有一件白色底衫打底，場面搞笑。Eason笑說： 「除完著番啦。」歌迷再叫：「除咗佢送畀我。」Eason笑言：「哎哋，好老土，你哋一陣拋番上嚟，我咪好瘀？」隨即把脫下的上衣拋落觀眾席。完成大馬之旅，他回港籌備最新專輯及7月台灣巡唱。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com