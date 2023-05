歐洲歌唱大賽 王妃凱特開場彈琴 瑞典Loreen兩奪冠締紀錄

【明報專訊】一年一度的歐洲歌唱大賽前晚(13日)在英國利物浦舉行,除了威爾斯王妃凱特開場時彈琴,給觀衆帶來驚喜外,瑞典女歌手Loreen擊敗一衆對手摘下冠軍寶座,自2012年後再度掄元,成為歐洲歌唱大賽舉行近70年以來,首名女歌手兩度奪冠,亦讓瑞典七度贏得冠軍,平了愛爾蘭的紀錄。

按照傳統,歐洲歌唱大賽會由上屆冠軍得主的國家舉辦,去年由烏克蘭樂團Kalush Orchestra奪冠,當地仍受戰火蹂躪,所以移師至英國利物浦舉行。總決賽由名嘴葛雷漢諾頓(Graham Norton)、英國女歌手Alesha Dixon、《乜都得教練》女星漢娜韋汀咸(Hannah Waddingham),以及烏克蘭搖滾歌手Julia Sanina擔任主持。

繼英王查理斯三世及王后卡米拉透過預錄片段亮相歐洲歌唱大賽準決賽後,前晚舉行的總決賽,另一王室成員、威爾斯王妃凱特亦驚喜現身。去年冠軍Kalush Orchestra在開場時演出得獎作品《Stefania》,凱特穿著藍色長裙在三角琴前彈奏部分樂章,同一表演還有音樂劇作曲家韋伯(Andrew Lloyd Webber)及去年亞軍Sam Ryder的參與。

瑞典追平愛爾蘭紀錄

今年總決賽選址利物浦舉行,大會特別安排了致敬環節,由過去歐洲歌唱大賽的勝出者演繹利物浦出身音樂人的作品,當中包括披頭四(The Beatles)成員約翰連儂的《Imagine》、女團Atomic Kitten的《Whole Again》、辣妹(Spice Girls)成員Mel C的《I Turn To You》,以及Gerry and the Pacemakers的《You'll Never Walk Alone》等。

歐洲歌唱大賽舉辦近70年,歷來只有愛爾蘭男歌手Johnny Logan於1980及1987年兩奪冠軍。雙親是摩洛哥移民的Loreen,在瑞典斯德哥爾摩出生,2012年憑《Euphoria》在歐洲歌唱大賽首次奪魁,前晚以另一歌曲《Tattoo》再度登頂,成為歷來首名女歌手在歐洲歌唱大賽兩奪冠軍,難怪她得獎時顯得有點激動,「太震撼了,非常感激、感謝」。Loreen勝出亦讓瑞典平了愛爾蘭同樣7次奪冠的紀錄,據報今年總決賽全球近1.8億觀衆收看。另外,瑞典將會是明年歐洲歌唱大賽主辦國,剛好是瑞典樂團ABBA憑《Waterloo》奪冠的50年周年紀念,可說意義重大。

歐洲歌唱大賽經觀衆及專業評審投票得出終極賽果,報道指芬蘭歌手Kaarija的《Cha Cha Cha》最受觀衆歡迎,在專業評審卻位列第4,兩部分成績加起來結果不敵Loreen,只能屈居亞軍。以色列女歌手Noa Kirel憑《Unicorn》贏得季軍。主辦方英國的歌手Mae Muller卻得不到評審與觀衆歡心,只能排尾二,在26名參賽者中僅勝德國重金屬搖滾樂團Lord of the Lost。