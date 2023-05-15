珍納積遜開騷 湯告魯斯捧場

【明報專訊】《壯志凌雲：獨行俠》60歲男星湯告魯斯（Tom Cruise，左）上周現身邁阿密F1賽車場，與拉丁天后Shakira並肩而行，傳出緋聞；美媒報道指湯告魯斯對比他年輕14歲的Shakira甚有好感，展開送花追求攻勢。未知是否為拉近與Shakira的距離，較少看演唱會的湯告魯斯，前日現身珍納積遜（Janet Jackson，右）在北卡羅萊納州夏洛特市舉行的巡迴騷《Together Again》。珍納把兩人的合照上傳到社交平台，留言表示，「見到你真的太好，也很開心可共度時光」。