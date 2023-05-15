【開箱】《Last Man-全盲搜查官》 福山雅治利用同情心破案

【明報專訊】日本TBS電視台近年周日播出劇集如《日本沉沒》、《半澤直樹》及《假面醫者》，均愛起用大明星，上月23日首播的《Last Man-全盲搜查官》也不例外，由《神探伽利略》福山雅治、《逆轉大叔》大泉洋、《律政英雄》吉田羊、《天使心》上川隆也、《黃昏時分，手牽手》永瀨廉及《東京復仇者》今田美櫻主演，上述全是主角級數，至今播出4集，平均收視14.7%，冠絕同季其他日劇，香港觀眾可在影視串流平台myTV SUPER收看。

失明FBI赴日交流

TBS周日播出的《摘星廚神》、《危險維納斯》、《TOKYO MER流動急症室》及《救參家族》，叫好叫座，全部由黑岩勉編劇，其新作《Last Man-全盲搜查官》講述美日兩國為展現友好關係，安排失明的FBI特別搜查官皆實廣見（福山雅治飾）到日本交流，協助當地警方查案。日警護道心太朗（大泉洋飾）來自警察世家，為逮捕犯人不擇手段，因此樹敵甚多，經常被投訴；心太朗哥哥護道京吾（上川隆也飾）是下任警察廳長熱門人選，為免心太朗礙其仕途，遂將他調職至人材交流企劃部，負責接待皆實廣見。

此劇首集先介紹廣見與別不同的查案方式，消除外界對失明警員的疑慮。甫開場廣見便在飛機智擒犯人，繼而與心太朗初次見面。廣見看不見，卻嗅覺、聽覺、觸覺俱敏銳，只憑聲音就能為自己倒蕎麥麵湯，還「聽到」心太朗出現，甚至聞到他之前去過的地方。廣見首個任務是為日本警方偵查5宗連環爆炸案，負責案件的搜查一課主任佐久良圓花（吉田羊飾）破案率高，雖不信任廣見，無奈要照上司吩咐提供案件資料。廣見用手機拍下資料，手機程式即為他讀出資料，極速掌握案情；他又親自到爆炸案現場，戴上裝有鏡頭的耳機蒐證，並憑嗅覺找到滿身火藥味的疑兇。

廣見強調嗅覺、聽覺及觸覺有時比視覺更能掌握線索，例如會嗅到疑兇衣物有洗衣粉味、憑迴音猜出空間大小等。廣見亦懂心理戰，譬如首集堅持獨自走近爆炸案現場，因為一般人對失明者警覺較低，廣見利用大衆的同情心，即使站在疑匪面前，也相信對方不會輕易傷害殘疾人。

雖然廣見有過人才智，但編劇沒把他描寫成「英雄」，反而為了逮捕疑犯不擇手段，會擅闖民居、安裝偷聽及追蹤器等；廣見也坦言「不要以為所有傷殘人士都是聖人君子」，甚至取笑「現今的電視劇很愛說教」。

個性相似漸成最佳拍檔

此劇以單元形式每集講述不同案件，並且圍繞廣見與心太朗合作破案，並共同成長，發展成最佳拍檔。第2集揭開心太朗黑暗過去，他其實是養子，生父因殺人仍在囚。心太朗害怕自己變得像父親一樣，才過於執著伸張正義，查案時變得不擇手段。廣見覺得心太朗與自己個性相似，才挑選對方做拍檔，兩人也慢慢建立信心，即使其中一方陷入危機，也相信對方能及時來拯救。

《Last Man-全盲搜查官》並非懸疑推理劇，看點是主角福山雅治與大泉洋的火花；前者扮演盲探，沒有英雄主義，幽默又擅於交際，不吝嗇請人幫忙，也懂「攻心計」；例如第3集他假裝成粉絲，前往演員住所查案，過程合理又有趣。此劇有認真查案的劇情，也有輕鬆一面，是今季優質日劇之一。