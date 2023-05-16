考完DSE準備去台灣旅行 炎明熹：姑丈可以正式退休

【明報專訊】炎明熹（Gigi）昨日到葵涌為音樂節目獻唱，除了演繹《大開眼界》、《真話的清高》及《好想約你》等多首作品，還跟現場逾60名「Gi炎粉」（粉絲暱稱）互動。剛考完DSE的Gigi表示心情放鬆及開心，發現考試並沒想像中大壓力，「因之前很緊張這個考試，緊張了整個中六，但無論今次考成點，我都給自己5星星，覺得自己好叻女」。她指現時唱歌不用記掛考試，可以較放鬆，「其實有點壓力也是好事，但太大壓力就變成罪惡來源」。

大姐姐性格會照顧好自己

Gigi早前透露將首次跟兩名同學到台灣畢業旅行，現時心情緊張又激動，因有工作在身，所以台灣之旅要提早兩三日獨自回港，不過都有一星期遊玩。有指終於可逃離姑丈的五指山？Gigi笑說：「我不回答這個問題。」雖然姑丈今次不同行，但Gigi有信心照顧好自己，因本身是大姐姐性格。提到姑丈日前上載她上學的背影照，感觸表示功成身退。Gigi笑說：「姑丈之前當消防員，退休後便一直照顧我，現在他應該可以正式退休了。（升讀大學後，姑丈可能又繼續送返學？）不會吧，他說過再多幾個月就會退出，雖然我很享受被人照顧，但都可以照顧好自己。不捨的心情會有，但他都要有自己空間，他綑綁式照顧我很久了，我意思是姑丈被我綑綁，以後不用再綑綁住姑丈照顧我了。」

開騷前要有充足準備

可想在更大的舞台開騷？Gigi表示當然想，但事前要有充足準備，若真的開騷，希望有一個向一眾樂壇前輩致敬的環節。是否期盼踏上紅館開騷？她謙虛說：「希望自己有更好的能力，可以踏上不同舞台，紅館是屋企人給我的目標，但我覺得可以多攞一點經驗先。」

記者：陳釗