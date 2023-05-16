監製自傳電影6月上映 溫碧霞唱主題曲兼執導MV

【明報專訊】溫碧霞（Irene）為監製的第3套新片《我們的十八歲》獻唱主題曲《光影之旅》，首次擔任MV導演，從取景、拍攝方式以致故事大綱，Irene一手包辦。她很喜歡電影《墮落花》攝影師的手提式拍攝方法，可突顯動感和藝術感覺，邀請了對方拍攝新歌MV，加上她選用黑白畫面，希望帶出一種回憶昔日懷舊感覺。下次會否挑戰執導電影？Irene承認很想，但擔心自己應付不來，還是做監製滿足感大一點，創作空間更大。

Irene透露《我們的十八歲》將於6月底上映，電影改編自她的真人真事，紀錄由少女成長的反叛期，到入行蛻變的心路歷程，整部電影花了5年時間製作，單是劇本已花近3年時間寫。Irene說：「有之前兩次監製經驗，領悟到慢工出細貨，今次一定要寫好劇本才開拍，出來的效果我非常滿意，感覺像自己的BB出世一樣。」

勾起成長回憶 感觸落淚

Irene直認在拍攝現場，勾起不少成長回憶不禁落淚，最記得有場戲，演她童年的5歲童星被父親懲罰，令她回想小時候爸爸對她管教很嚴格，「雖然爸媽都很惜我，但他們不真正了解我想要什麼，溝通唔到，導致我當時反叛離家出走」。她稱以前住調景嶺時環境很慘，落雨屋企會漏水，小時候經常豉油撈飯，這些經歷讓她珍惜現在所擁有的一切。Irene對《我們的十八歲》有信心，當中談到她的成長和童年回憶，相信觀眾看時會有同感和感觸良多。

記者：陳釗

場地提供：富衛1881公館