與長女美亞合演 奪最佳單元劇 琦溫絲莉首封BAFTA視后

琦溫絲莉(左)與美亞菲普頓(右)在得獎劇《I am Ruth》扮演母女。

【明報專訊】英國電影電視學院(BAFTA)前日舉行電視頒獎禮,金像影后琦溫絲莉(Kate Winslet)與22歲長女美亞菲普頓(Mia Threapleton)合演《I am Ruth》不但摘下最佳單元劇,在英國出生及成長的琦溫絲莉更首度在BAFTA封視后,致謝時稱女兒拍攝期間盡力又投入,令她驚嘆不已。

《I am Ruth》是《I am...》系列第3季的首集,去年12月在英國第4台播出。過去兩季《永恆族》陳靜、《霓裳魅影》里絲莉雯慧(Lesley Manville)等亦有份參演。琦溫絲莉除了演出,還參與《I am Ruth》故事創作,講述受社交媒體影響精神健康的年輕女兒,母親如何幫助她及修補彼此愈趨緊張的關係。

47歲琦溫絲莉與美亞菲普頓劇中演母女,琦溫絲莉擊敗《王冠5》艾美達史丹頓(Imelda Staunton)、《茱莉亞》莎拉蘭卡沙亞(Sarah Lancashire)等對手,贏得最佳女主角後,感謝美亞之餘,又讚賞其演出。到贏得最佳單元劇,母女一同上台,美亞更忍不住眼濕濕,琦溫絲莉向女兒說:「小孩,我們一起完成此劇的呢。」美亞是琦溫絲莉與首任丈夫占菲普頓(Jim Threapleton)的獨生女,不過《I am Ruth》並非母女倆首次合作,兩人早在2015年電影《凡爾賽宮的小風波》已同台。琦溫絲莉兩年前曾在訪問中表示,女兒幾年前首次主演電影《Shadow》,試鏡全靠自己實力爭取到角色,完全沒依賴父母在圈中的人脈。

《傷痛難免》賓韋素奪最佳男主角

根據一名醫生親身經歷改編的《傷痛難免》(This Is Going to Hurt),男主角賓韋素(Ben Whishaw)擊敗《夜警先鋒》馬田費曼(Martin Freeman)、《翻盤特工隊》加利奧文(Gary Oldman)及《浴血黑幫》施利安梅菲(Cillian Murphy)等勁敵,捧走視帝殊榮。他致謝時特別多謝劇中有大量對手戲、扮演實習醫生的拍檔安碧卡莫德(Ambika Mod),「你是我心目中的最佳主角」,似為對方失落最佳女主角提名而抱不平。《傷痛難免》在最佳迷你劇敗給音樂劇《Mood》,不過賓韋素有份聲演柏靈頓熊與英女王一起享用下午茶的短片,贏得BAFTA電視獎唯一由公衆投票的最難忘時刻殊榮。BBC報道英女王登基70周年,亦捧走最佳直播節目獎。

《非常姊妹大作戰》女星聲援編劇公會

另一方面,影視串流平台Netflix劇集《食人魔達默》奪最佳國際劇集;AppleTV+的《非常姊妹大作戰》則贏得最佳戲劇劇集,創作人兼女主角莎朗賀根(Sharon Horgan)致謝時不忘聲援正在罷工的美國編劇公會會員,「所有開始與結束都關乎編劇,所以我們跟美國編劇公會的弟兄姐妹團結一致」。