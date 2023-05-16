XODIAC想與老闆古天樂合作拍戲

【明報專訊】韓國男團XODIAC隊長LEX與隊友WAIN和香港成員SING昨日到銅鑼灣出席品牌活動，吸引數十粉絲支持。他們並非首次來港，LEX表示之前曾來港拍MV及廣告。SING稱上次來港還帶隊友吃乾炒牛河、西多士和燒賣等港式美食，由於平時訓練有素，偶爾大吃大喝也沒所謂。LEX和WAIN最愛炸大腸和魚蛋等街頭小吃，LEX自言得天獨厚，吃極不肥，所以毋須忍口。WAIN說：「我比較易肥和臉腫，所以每次出席活動前都要減肥。」問SING有否帶他們去飲酒消遣？他說：「沒有，他們樣貌太出眾，不能出去。」

SING和LEX曾見過老闆古天樂（古仔），WAIN還未有機會。他們知道古仔投資電影，也是演員，有機會都想和他合演電影。他們表示自從拍完MV，對演戲產生興趣；LEX愛看香港的槍戰片，自言還青春，可演學生。WAIN說：「韓劇有男一、男二，我反而想做男二，遠遠盼望和守護女主角，想拍愛情片和青春喜劇。」SING搞笑表示若WAIN做男二，他就做男一，由於毫無演戲經驗，所以什麼片種都想嘗試。

香港人SING不擔心難以融入韓團，自言喜歡交談，加上識韓語，與隊友溝通和相處完全沒問題。LEX表示初時擔心與外國成員相處最大問題是語言，但都克服了，大家現在很融洽、開心。前日母親節，SING表示因公未能與媽媽吃飯慶祝，「媽咪理解我的工作，不會不開心，已有半年沒見媽咪和妹妹，上次返港拍廣告，媽咪去了旅行。在韓國都會思鄉，所以經常與家人視像通話」。XODIAC於5月底和6月初將到荷蘭和倫敦舉行演唱會，返回韓國便開始準備演出。

記者：柯美