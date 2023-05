【開箱】《傷痛難免》 英國魯迅的公營醫院初級醫生哀歌

next

【明報專訊】英國電影電視學院(BAFTA)日前舉行電視頒獎禮,《單身動物園》賓韋素(Ben Whishaw)主演的《傷痛難免》(This is Going to Hurt),捧走最佳男主角獎,卻失落最佳迷你劇,令不少粉絲大跌眼鏡,尤其此劇在爛番茄影評網站,超過九成的專業好評。《傷》劇去年2月在BBC One首播,最近在Now Studio上架;醫療劇多不勝數,但像《傷》劇般由前醫生親自編劇,又聚焦公營醫療系統婦產科兩名初級醫生面對工作壓力及私人感情等難題,畢竟少見,值得一看。

實習醫生壓力大

《傷痛難免》講述2006年英國公共醫療系統「國民保健服務」(NHS)旗下醫院初級婦產科醫生Adam,超時工作,還要面對不同階層、各式症狀病患的壓力;印度裔實習醫生Shruti首次剖腹接生,就遇到種族歧視的孕婦,向她破口大罵,Adam出手幫忙,替Shruti出氣,縫針時故意破壞該孕婦的海豚紋身。為了能參加好友Greg的婚前派對,Adam自願追更輪夜班,遇到急症室難言明狀况的孕婦Erika,疲倦不堪加上不耐煩,Adam未查明原因便着她出院,怎料沒多久她就折返,因妊娠毒血症,懷孕25周已要分娩,剖腹接生又出問題,需要上司Lockhart接手,最終母子平安。不過男嬰未足月,需住氧氣箱,而且渾身插滿喉管,Adam十分內疚,不久後院方就接到Erika方面對Adam失職的投訴。

受失職事件影響,Adam焦慮及分神;另一次接生以為自己把棉花棒留在孕婦體內,還急着要再開刀拿出來,幸資深助產士Tracy從嬰兒身上找到棉花棒。Lockhart認為另一病患沒問題,可以離開,Adam卻堅持她有危險,必須留院。Adam的同居男友Harry察覺他有問題,嘗試開解,Adam反而向他求婚。Shruti則因考試壓力,還有無窮工作,逼得透不過氣。兒科醫生Ben邀她外出,Shruti遇上遭家暴的孕婦Anna,為她備案,Anna最終不肯指控丈夫Angus,令Shruti氣餒又緊張,最終跟Ben爽約。有關Erika的投訴,Lockhart決定不怪責Adam,但後者在報告中謊稱經Lockhart同意讓Erika回家,此舉令Shruti陷入困境,變得更加憂慮。顧問醫生Vicky讓Shruti協助接生三胞胎,她興奮不已,事後兩人飯敘,Vicky忠告她,行醫本來壓力大,若難以承受,必須三思這是否適合的工作。

前醫生轉行當作家

《傷痛難免》根據前NHS婦產科醫生阿當奇(Adam Kay)的同名回憶錄改編;他2004至2010年任職醫生,把在NHS的經歷寫成日記。大約2015年,初級醫生就NHS合約與時任衛生大臣侯俊偉(Jeremy Hunt)談判,初級醫生被指摘貪婪,此事觸發阿當奇撰寫回憶錄,並於2017年出版,結果大受歡迎,全球銷量突破250萬本,長踞《星期日泰晤士報》暢銷榜冠軍近1年,又獲得多個獎項。書中主要描寫他在NHS醫院的6年經歷,以及為何最終選擇離開。《傷痛難免》由阿當奇親自編劇,但角色人物虛構,只是根據他過往經歷再以戲劇包裝,帶出NHS初級醫生欠缺支援,又承受巨大壓力,是工時長薪酬低的無名英雄。魯迅棄醫從文,盼以文藝改變社會精神面貌,阿當奇亦然。

劇中Adam被Erika的家姐投訴失職,當後者目睹他如何在急症室當機立斷,拯救孕婦不致一屍兩命,即決定放棄投訴。然而Adam再次接到匿名投訴,可能因此職位不保,讓他變得疑神疑鬼,猜測每名同事是否告密者。終於在他與Harry的訂婚派對上爆發,指斥Shruti告密之際,Tracy「自首」,Adam追問原因,Tracy直斥其非,稱無關私怨,她都是為病人設想,把他們放首位,不能容忍Adam接生時講私人電話、故意縫針在病人的紋身、欺凌Erika,還有謊稱Lockhart准許Erika出院等。阿當奇同情實習及初級醫生面對排山倒海的工作壓力,像描繪求診病人多得Shruti連吃口飯的時間都沒有,於是會向懷死胎媽媽衝口而出說:「那不過是一堆細胞而已。」因而觸怒病人,最後得讓Vicky為她補鑊。Adam看似自私,對待孤獨的老太太Winnicka,卻滿是誠摯感情,更因此被Lockhart責備不專業。

香港被英國殖民百多年,公立醫院系統與NHS相近,相信很多本地醫護看《傷痛難免》會感觸良多。尤其有兩幕,Tracy被指派去研討會,講解工作上應使用的新語言,導師稱應棄用「病人」改說「顧客」,Tracy已翻白眼,提出婦產科很多儀器老舊也沒財力更換,質疑醫院為何花錢在這種落得空談的研討會。另一幕Adam到私家醫院兼差以支持其工時長卻薪水低的工作,卻發現私院比較像豪華酒店。