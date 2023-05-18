林依晨被指婚變心疼老公 施柏宇拒談戀情「一言難盡」

【明報專訊】台星林依晨與施柏宇昨日到尖沙嘴出席服飾品牌期間限定店開幕活動。被指與結婚8年老公林于超婚變的林依晨，心情未受影響，活動上笑容滿面，暢談衣著心得。林依晨相隔6年再來港，香港給她的感覺依然美麗、人還是很熱情、食物還是很好吃，「過去疫情3年多，一直在台灣和照顧女兒，沒有往外飛，這次心情很興奮」。

林依晨透露1歲半女兒步入語言爆發期，不停講話。這次離開女兒出外工作是否很不捨得？她笑言總需要有假期，不過還會掛念，今次她旋風式留港24小時，活動後飛回台灣，留港期間爭取時間品嘗燒鵝等美食，昨午跟工作人員說要吃港式飯盒。

老公面前愛搞鬼

林依晨剛完成一套台劇，稍後8月再開拍新劇。可有計劃到內地？她說目前先把手頭上的戲拍好再算，想多陪女兒。開工時由老公照顧女兒？林依晨說家裏有人可以幫忙照顧，因老公工作都要周圍飛。日前她於社交網上載欣賞魏如萱演唱會照片，她表示照片是老公幫她拍，甜絲絲稱在老公面前會表現搞怪一點。

近日再傳二人婚變，林依晨稱很久之前已回應過，該講的都已講過，覺得很奇怪，「老公都開玩笑說他怎麼有那麼多新的綽號。（有影響你心情嗎？）我是比較心疼他啦。」林依晨稱現時很難得才能與老公出去拍拖，行程表都被女兒佔滿，希望稍後有時間，夫妻去大溪地和斐濟旅行享受二人世界。

施柏宇想跟女神合作

施柏宇與林依晨同場，表示剛上國中時正播對方主演的《惡作劇之吻》，自爆林依晨是他的兒時女神，「我不好意思拍照，幸好拍了很多官方照。第一次那麼近見她，真不敢相信，她保養得非常好，很漂亮。有機會當然想合作，但不敢奢想」。再開一套《惡作劇再吻》？施柏宇說：「不敢，很多原著粉絲應該不會接受。」

被指樣貌似韓星朴敘俊，施柏宇感榮幸，覺得二人不似樣，對方更帥，並透露稍後將開拍新劇，角色會有驚喜，叫大家期待。至於爆出與大10歲的圈外人譜姊弟戀？施柏宇稱這新聞已過了很久，有好消息會跟大家講。現在是否單身？他不欲多談，「一言難盡，順其自然吧，覺得沒必要多講什麼」。

記者：陳釗