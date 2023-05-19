MIRROR六子開個人騷 柳應廷打頭陣 AK陳卓賢明年見 Anson Lo姜濤Edan攻亞博

【明報專訊】MIRROR成員柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及姜濤昨日到太古城中心出席記者會，公布將舉辦個人演唱會《MIRROR "In My Sight" Solo Concert 2023/24》，分別7月至8月於會展及亞博舉行，江生（AK）與陳卓賢（Ian）個唱則於2024年夏季舉行，後兩者昨日未有到場。現場吸引大批粉絲支持，迫滿商場4層樓。通宵排隊等候的姜糖（粉絲暱稱）因喧嘩被居民投訴，姜濤代說不好意思，又回應黎萬宏（泥鯭）暗諷他一事，說多謝前輩關心，回想亦自覺有不妥地方，懂得反省才有進步，以後講感言前會先跟隊友商量。

記者︰柯美

攝影︰劉永銳

昨日公布MIRROR 4名成員的個人騷舉行日期，Jer 7月7日至9日在會展開騷，Anson Lo、姜濤及Edan均在亞博舉行，日期順序為7月23日至25日、8月3日至5日，以及8月26日至27日，各成員頭場七成門票供官方歌迷會優先訂票。

Jer預告跳舞 Anson Lo騷肌

Anson Lo、姜濤及Jer各開3場，Edan只開兩場。Edan表示可能場地問題，反應好不排除加場，最擔心是不夠歌，希望演唱會前出多5首歌，其他3名成員亦希望出多一兩首。Jer打頭陣開騷，稱已有流程，但細節還要雕琢，透露到時會跳舞，像開派對般，帶大家進入Jer的世界，不過還未開始練舞，他笑說：「我天生識跳舞。」會否騷肌？ Jer沒此打算。Edan笑言自己會騷膝蓋和腳趾。Anson Lo指平時衣著大膽，某程度上會騷肌，看到時有什麼新花款；他日前在馬來西亞出席音樂節患腸胃炎仍未痊癒，他說：「未屙清，跟廁所做了朋友，現時有服藥，日內會睇醫生。」姜濤則決絕表示不會騷肌。

姜濤多謝泥鯭關心「我都要反省」

對於姜糖為活動通宵排隊，因喧嘩被居民投訴，姜濤代粉絲說不好意思，認為他們可能太開心。對於泥鯭暗諷他在《CHILL CLUB頒獎禮》發表「兄弟宣言」，姜濤說多謝前輩關心，回想亦自覺有不妥地方，無論別人用什方式提點，自己都要反省，這樣歌藝及做人處世態度才有進步，以後出席活動講感言前會先跟隊友商量。事件不停發酵，引起大家討論？他希望互相體諒，「經過此事，我有所學習，但我會秉承真誠的心態，表達自己的想法」。Edan亦希望大家互相尊重。

上日本音樂平台 姜濤認緊張

提到Jer、Anson Lo、姜濤及李駿傑（Jeremy）在日本音樂頻道The First Take合唱英文歌《Rumours》。Jer表示第二次上這個日本音樂平台，相對比較輕鬆，爆姜濤很緊張。Anson Lo笑指 Jer是前輩，大搖大擺行出場。Jer反駁稱，是為了降低隊友的緊張程度，其他3人即齊聲說︰「多謝Jer哥。」姜濤承認緊張，演出未達水準，「4人當中，我仍有進步空間，對英文沒把握，多謝他們在過程中幫助我，下次要爭氣」。Jer表示因代表MIRROR整隊，開心有海外平台播他們的英文歌，藉這首歌跟海外粉絲聯繫，希望大家支持MIRROR。Anson Lo表示自己都好緊張 ，因要唱隊友那部分，有點不知所措，幸好準備充足，大家溝通得很好。

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