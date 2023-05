MC登福布斯「亞洲30歲以下」精英榜 「信香港音樂具全球吸引力」

MC張天賦(上排左)成為福布斯2023年度「Forbes 30 Under 30 Asia」精英榜中唯一的香港得獎者。(福布斯網頁圖片)

【明報專訊】張天賦(MC )衝出亞洲,昨日福布斯公布2023年度「Forbes 30 Under 30 Asia」榜單中,他成為娛樂及體育類別唯一一名香港得獎者。MC出道兩年,在樂壇火速取得佳績,早前在港台《十大中文金曲頒獎音樂會》連奪4獎,包括男歌手大獎及全球華人至尊金曲獎;又在ViuTV《CHILL CLUB頒獎禮》奪「Genre of The Year」大獎。他接受訪問表示會歸功於非常支持他和培養他音樂天賦的父親,而像他這樣的新晉歌手正為粵語流行音樂重新注入活力,相信香港的音樂可以像K-pop一樣具有全球吸引力。

娛樂組

「Forbes 30 Under 30 Asia」榜單中共有300名來自亞太地區20個國家和地區的30歲以下年輕企業家、領袖及開拓者入選,在10個類別中各選出30名得獎者。MC與人氣K-pop女子組合NewJeans、憑《只因我們天生一對》走紅的泰國「國民男友」Metawin Opas-iamkajorn(林漢洲)、韓劇《黑暗榮耀》飾演童年版宋慧喬的韓國女演員鄭知蘇、憑《魷魚遊戲》獲艾美獎的韓國女演員李瑜美,一同在榜單中,全是舉足輕重的超新星。MC今年代表香港獲得這個殊榮,相當犀利。

這榜單的入選準則是由記者、編輯及專家評委從超過4000名候選人中選出提名,再由福布斯亞洲團隊和獨立的專家評審團根據各種因素評估,包括社會影響、規模、創造性和潛力等,每類別的提名者,會由該類別的4名評委選出最後30名入選者。

MC︰全歸功父親

MC獲知消息後感開心,指成功全歸功於非常支持他及培養其音樂天賦的父親,MC又指像他這樣的新晉歌手正在為粵語流行音樂重新注入活力,相信香港音樂可以像K-pop般具有全球吸引力。他希望繼續做音樂的同時也嘗試演戲,「無論我是一名在街頭唱歌的busker,還是在舞台上表演,我都以同樣的方式對待我的音樂, 喜歡面對面的聯繫」。

不停掃獎大豐收

MC於2020年加盟香港華納唱片,2021年3月以歌曲《Good Time》正式出道。今年他首張大碟《This Is MC》在1月推出後,至今連續16個星期佔據音樂平台Spotify專輯榜冠軍位置,同月舉行首個紅館演唱會,3場門票售罄。年初在商台叱咤頒獎禮獲得男歌手銅獎,以及憑《小心地滑》奪「專業推介.叱咤十大」第2位;早前在港台十大中文金曲頒獎禮,獲得最優秀流行男歌手大獎及憑《老派約會之必要》奪全球華人至尊金曲獎。

之後在ViuTV《Chill Club頒獎禮》憑《小心地滑》奪得「年度另類歌曲」及「Genre of The Year」大獎,今年可謂大豐收。