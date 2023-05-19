《痞子無間道》開鏡拜神 陳瀅愛犬入院淚灑片場

【明報專訊】周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）及朱敏瀚（朱仔）合演無綫劇《痞子殿下》受歡迎，今年原班人馬再合作新劇《痞子無間道》，已於3月開工，昨日舉行開鏡拜神儀式。眾演員以半古半今的造型亮相，陳瀅姍姍來遲錯過儀式，解釋因家中16歲愛犬不適要送到獸醫診所，所以遲到，她說時眼泛淚光，助手遞上紙巾，她轉身印走眼淚，拍照時強顏歡笑。

周嘉洛享受拍攝 無收視壓力

周嘉洛表示與陳瀅再合作，拍攝順利，預算3星期後可以拍竣，他最開心是不用戴頭套，雖然是古裝但戲服不厚，加上天氣未算太熱，感覺輕鬆，他說：「上次拍《痞子殿下》試過連續六七日直踩沒有睡，差點命都無。今次最多捱4晚通宵，留番半條人命，已比上次好好多。」負責搞笑的周嘉洛指兩劇沒關連，故事全新，盼新劇能承接《痞子殿下》的好成績，但沒有收視壓力，開心享受拍攝過程，又爆角色人物的名稱大玩抽水，純為搞笑。陳瀅身形清減不少，解釋因戲服較單薄之故，她稱為拍好這部劇，4人經常度橋，加強喜感，「JW有好多提議，進步最多」。

JW嗌好玩 朱仔繼續騷肌

JW與朱仔劇透有小部分情節是《痞子殿下》的彩蛋，非常好玩。朱仔經常要脫衣，成劇中「肌肉擔當」，今次幾乎集集都穿無袖背心騷麒麟臂，脫衣場面比上次更多，故拍攝前特別操弗。JW形容朱仔角色很衰格及討厭，但劇中她只能默默承受，笑言令她好傷心。

記者：林蘊兒