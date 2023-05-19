雙親倒斃 同日雜誌報道性醜聞 《半澤直樹》巿川猿之助倒臥住所留遺書

歌舞伎演員巿川猿之助因參演《半澤直樹2》，為人所認識。

巿川家族為歌舞伎演員，包括因雙親離婚從小隨母姓的香川照之（左起）、香川的兒子巿川團子、香川父親巿川猿翁、巿川猿之助、及猿之助父親巿川段四郎。

巿川猿之助疑企圖自殺，被經理人發現倒臥家中。

【明報專訊】曾參演高收視日劇《半澤直樹2》的47歲歌舞伎演員巿川猿之助，昨日上午被發現在東京目黑區寓所昏迷，巿川父母則倒斃。日媒報道，現場發現巿川猿之助所寫遺書；巧合的是，雜誌《女性Seven》同日爆出巿川猿之助欺凌兼性騷擾下屬醜聞，未知兩者是否有關連。

文：蘇珮欣

日媒報道，本月18日上午10時15分，巿川猿之助經理人發現猿之助與父母倒臥東京目黑區住所，經理人隨即報警求助。警方接報到場，在寓所地下室發現巿川猿之助，送院時意識模糊，但沒生命危險。其父母則在2樓客廳被發現，母親當場證實死亡，父親巿川段四郎送院後證實不治，兩人身上沒明顯傷痕。據報現場發現猿之助所寫遺書，疑企圖自殺，警方現正展開調查。

日場演出取消 新片映期恐變

巿川猿之助所屬事務所其後在官方網站發文證實事件，稱現年76歲的歌舞伎演員兼猿之助父親巿川段四郎與75歲的妻子離世，事務所仝人感到非常痛心及深切哀悼。事務所稱仍未能掌握猿之助目前狀况，待警方及醫院方面通知。

巿川猿之助是日本第四代歌舞伎藝人巿川段四郎的長子，猿之助2012年繼承伯父巿川猿翁之名，成為第四代猿之助，《東京奏鳴曲》著名男星香川照之是猿之助堂兄。猿之助事發當日原定為《巿川猿之助奮鬥歌舞伎》演出，事發後日場臨時取消，夜場則安排其他演員頂替。據悉該劇目原定演出至本月28日，如今場次會如何安排，主辦方尚未公布。

巿川猿之助在《半澤直樹2》扮演東京中央銀行證券營業部長伊佐山泰二，是「大和田」香川照之的得意弟子。猿之助還曾參演《集團佐遷》及《東京地檢之男》等，亦有份演出天海祐希擔正的《非常搜查官》電影版，原定下月16日開畫，電影公司表示正商討對策，未知能否如期上映。

向同事索吻 被拒威脅解僱

外界對市川猿之助企圖自殺一事大表震驚，不知原因是否與雜誌《女性Seven》昨日報道有關。《女性Seven》踢爆猿之助欺凌及性騷擾下屬，報道引述歌舞伎界人士指，猿之助利用職權欺凌年輕歌舞伎演員，要求他們陪他喝酒，工作期間即使沒做錯也經常捱罵，甚至有女工作人員及年輕女演員遭喝醉的猿之助非禮，若女方拒絕猿之助索吻，會面臨解僱。報道又指即使新冠疫情期間，猿之助仍私下大搞聚會，因而兩度確診，劇場公演被迫取消。

市川猿之助所屬事務所對於報道表示，要進一步核實內容才能回應。