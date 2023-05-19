聽坂本龍一《怪物》遺作 是枝裕和感動 再逐康城大獎 觀衆鼓掌6分鐘

【明報專訊】第76屆康城影展周二（16日）揭幕，是枝裕和執導《怪物》有份角逐最高榮譽金棕櫚獎，在一衆入圍主競賽的電影中前晚打頭陣舉行首映禮，他聯同編劇坂元裕二，率領主角安藤櫻、永山瑛太、黑川想矢及柊木陽太一踏上紅氈，並吸引內地女星張雨綺、《永恆族》陳靜、《邊緣特訓》伊頓漢基（Ethan Hawke）、《女戰不敗》維奧拉戴維絲（Viola Davis），以及韓國女團Blackpink成員Rose等捧場。

尊尼狄普塞車 記者會延遲半小時

《怪物》以心疼孩子的單親媽媽、盼息事寧人的教職員及天真無邪的孩子，透過不同視角看待孩子在校引發的問題，並探問「怪物」到底是什麽，描寫人與人之間各種複雜關係。據美媒報道，電影放映後，觀衆起立鼓掌6分鐘，尤其為《怪物》配樂的已故音樂大師坂本龍一名字出現時，現場掌聲雷動。是枝裕和表示當時知道坂本龍一身體不適，但如果放棄邀請他參與肯定會後悔，所以寫信給他，「聽到他最後留下的音樂，我很感動」。他又表示，要感謝參與此片的台前幕後，「受他們支持才能夠完成這部作品，我想向不能來到現場的團隊報告各位觀眾的掌聲與表情」。是枝裕和5年前憑《小偷家族》摘下最高榮譽金棕櫚獎，未知今年能否再次奏凱，該片將於下月22日在港上映。

開幕電影《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry，暫譯）前日中午會見傳媒，男主角尊尼狄普（Johnny Depp）因塞車遲到40分鐘，錯過了記者會前的拍照環節，要之後補拍照片，整個活動亦因他「失蹤」，延遲了近半小時才展開。他到場後表示，對《杜》片在首映禮反應熱烈感到驕傲。自從輸掉控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」的官司後，尊尼一直沒任何荷李活片約，有記者問他有否覺得被老家抵制，「我被荷李活抵制了嗎？必須毫無感情才會覺得『不，這一切都沒有發生，這是一個奇怪的笑話』，當你因為某些流言被要求退出正在拍攝的電影，是的，你會覺得被抵制」，他續說：「我不覺得被荷李活抵制，因為沒考慮到它，也不需要荷李活。這奇怪又好笑的時代，每個人都想做自己但不行，他們必須與其他人保持一致，如果你想過那種生活，祝你一切順利。」對於外界認為《杜》片是其東山再起的復出之作，他笑言，「我顯然已第17次復出」，稱一直在想「復出」這詞從何而來，因他哪裏都沒去。