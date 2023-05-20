大馬上山下海拍《野外步出3》 方紹聰笑拍檔黃紫恩胡敏芝夠黐線

【明報專訊】方紹聰（奶仔）主持J2節目《野外步出》拍到第3輯，節目由最初被嫌棄，到添食再添食，身兼監製之一的他非常開心，今輯偕黃紫恩（Jojo）和胡敏芝（Karen）兩名90後到馬來西亞取景，奶仔笑說看中兩人夠黐線，希望藉節目增人氣，爭取到大馬登台。

開拓東南亞市場自肥

奶仔表示《野外步出3玩野加大馬》以搞笑、得意方式讓大家認識和愛護野外環境，從交談中讓觀眾看到嘉賓最真實一面，「收視對我來說並非最重要，最想大家從節目中有得着，看得開心。今輯我挑戰笨豬跳，體會到很多恐懼只是自己的想像，是否真的恐怖，要試過才知」。他說選擇到大馬，可順道開拓東南亞市場，爭取登台機會。

睇張慧儀母子對話爆喊

節目前兩輯共邀請39名靚女嘉賓，奶仔今次找來香港代表Jojo和Karen，還安排5名當地女嘉賓，其中一人是元祖級性感女神張慧儀，「我提出邀請時，節目組都愕然，覺得我這個𡃁仔能約到張慧儀？我跟張慧儀拍劇認識，今次去大馬拍攝，第一時間便想到她，而且對方爽快答應。她平時甚少玩野外活動，也肯跟我去洞穴及玩水上單車，她的兒子也一齊出鏡」。奶仔指張慧儀的母子對話令人動容，他在現場喊了，剪片時又喊多次。

奶仔笑稱從Jojo和Karen身上看到「黐線」兩個字，「特別是Jojo，我給人感覺都黐線，但她黐線到連我都驚。Karen外表似溫室小花，其實很硬淨又捱得」。Karen笑言初時跟奶仔不熟，對方又是監製，故對方叫她做什麼都照做，最難忘在大馬爬高山，對方一句「你唔得就算，唔緊要」，令她更大壓力，最後死頂爬到接近山頂。

潛水十指緊扣有原因

Jojo難忘到埗首日跟奶仔潛水，潛入水中不久，奶仔突然捉着她的手十指緊扣，「我當刻心想，原來他在TVB『變態佬』稱號是真的。但事後聽他講原因，又覺得幾可愛。」奶仔解釋雖有潛水牌，但經驗不多，當時遇到些狀况，令他有點怯和混亂，便捉緊Jojo的手，想對方扶持。

受訪時3人互數不是，但感情不俗，奶仔已視Jojo和Karen為節目大家庭一分子，無論做得好與壞都支持。兩女對奶仔也有改觀，Jojo讚對方不止願意分享，還會聽她意見及一起討論。Karen起初對奶仔的印象是常借節目溝女，相處後感受對方工作認真、有責任心，已變成兄妹關係。

方紹聰/ 服裝：T8

髮型：Pakman Chau

記者：陳釗