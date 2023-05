《奪寶奇兵5》康城首映 觀衆起立鼓掌5分鐘 夏里遜福驚喜獲頒榮譽金棕櫚

next

【明報專訊】第76屆康城影展今年全面復常,吸引不少荷李活大片舉行世界首映,打頭陣的正是第五度及最後一次扮演鍾斯博士的夏里遜福(Harrison Ford)帶同新片《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones And The Dial of Destiny)到場;大會輯錄了夏里遜福從影以來精彩片段在會上放映,在沒預警的情况下頒給他榮譽金棕櫚殊榮,他大呼感動,更眼泛淚光。

夏里遜福第五度扮演考古學家鍾斯博士的《奪寶奇兵之命運輪盤》,前晚在康城舉行世界首映,香港觀衆要等到下月29日才有機會欣賞,美國映期再延後1天。

群星雲集 鞏俐偕夫現身

導演占士曼高(James Mangold)帶領片中演員麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)、菲比布烈治(Phoebe Waller-Bridge)等踏上紅地氈;向來重視私隱的夏里遜福罕有帶同太太兼《甜心俏佳人》女星嘉莉絲達霍克(Calista Flockhart)露面;不過進場後嘉莉絲達發現座位安排在丈夫的正後方,有點驚訝。《奪》片首映吸引不少名人捧場,包括開幕禮時獨自現身的鞏俐,前晚跟法國電子音樂藝術家老公Jean-Michel Jarre結伴,其餘嘉賓包括美國名模Karlie Kloss、《愛鬥氣愛上你》印度女星艾絲維亞莉(Aishwarya Rai),以及內地演員鍾楚曦與龔俊等。

放映從影精華片段

《奪寶奇兵》第4集《奪寶奇兵之水晶骷髏國》2008年亦選擇在康城舉行世界首映,夏里遜福則是自2014年宣傳《轟天猛將3》後重臨;導演占士曼高更相隔28年再訪康城,當年處男執導的《說不出的情話》,由《魔戒》女星莉芙泰萊(Liv Tyler)主演,1995年曾參加康城導演雙周單元。

康城影展主席Thierry Fremaux在電影放映前先歡迎迪士尼的行政總裁艾格(Bob Iger)到來,又叫觀衆為奪寶奇兵之命運輪盤》資深監製法蘭馬素(Frank Marshall)及嘉芙蓮甘迺迪(Kathleen Kennedy)鼓掌。其後介紹輯錄了夏里遜福在《2020》、《滅口大追殺》、《星球大戰》系列、《亡命天涯》、《打工女郎》及《奪寶奇兵》系列的精華片段,並聯同影展總監Iris Knobloch頒榮譽金棕櫚獎給夏里遜福,由於毫無預警,讓他十分意外,大呼感動並眼泛淚光,致謝稱,「他們說當你快要離開,一生的片段會閃現眼前;剛才我也看到自己的一生,當然那是大部分的人生而非全部。我的人生依賴可愛的太太,她一直支持我熱愛的事及夢想,我很感恩」。其後又感激能跟新片導演占士曼高及演員麥斯米基辛和菲比布烈治合作。電影放映後,全場起立鼓掌5分鐘,再次令夏里遜福顯得有點激動。

辛潘參賽片同晚首映

另一方面,尚史蒂芬蘇維(Jean-Stephane Sauvaire)執導,兩屆金像影帝辛潘(Sean Penn)及《挑戰者1號》泰舒萊頓(Tye Sheridan)主演的《Black Files》,有份角逐最高榮譽金棕櫚獎,亦於前晚首映。辛潘與泰舒萊頓片中扮演紐約市兩名救護員,每天都面對暴力事件,病患中有受槍傷,也有家暴及命危的孕婦等。