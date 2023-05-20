3影帝合演《花月殺手》預告片曝光

《花月殺手》集合里安納度狄卡比奧（上圖）、羅拔狄尼路（下圖左）及班頓費沙（下圖右）主演。

【明報專訊】除了《奪寶奇兵之命運輪盤》，《無間道風雲》馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的新片《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）亦會今日在康城影展舉行世界首映禮。該片集合《復仇勇者》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《狂牛》羅拔狄尼路（Robert De Niro）及《鯨》班頓費沙（Brendan Fraser）等3名奧斯卡影帝主演，《犬山記》謝西派蒙斯（Jesse Plemons）及莉莉格斯桐（Lily Gladstone）亦有份演出，前日公開了長約兩分鐘的先導預告片。

《花月殺手》講述1920年代，FBI調查俄克拉荷馬州原住民連環被殺案，當地發現油田後，即出現連串殺戮。莉莉格斯桐扮演繼承了油田的原住民女子Mollie，片中跟里安納度狄卡比奧扮演的Ernest似乎有一段情。另外，最近第七度做爸爸的羅拔狄尼路及應屆金像影帝班頓費沙均有在預告片露面。

此片是里安納度狄卡比奧第6次與馬田史高西斯合作，羅拔狄尼路更是第10次。《花月殺手》片長206分鐘，比馬田前作《愛爾蘭人》稍短，將於10月6日在美國少數戲院上映，之後應該在串流平台AppleTV+上架。