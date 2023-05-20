【開箱】《末日騎士》抗癌鬥士金宇彬主演 1.4億製作費媲美電影

【明報專訊】韓星金宇彬2017年患鼻咽癌，隨即停工接受治療；抗癌成功後於2019年復出，先後主演電影《祖宗膠戰外星人》及韓劇《我們的藍調時光》，伙拍《師任堂》宋承憲及《模範的士》李絮合演的新劇《末日騎士》，5月12日在影視串流平台Netflix上架，講述具備超凡戰鬥力的速遞司機遇到難民少年後所發生的故事。

製氧集團控制末日社會

《末日騎士》製作費250億韓圜（約1.46億港元），投入大量電腦特效，全劇只有6集，平均每集成本2400萬港元，規模媲美電影。《末日騎士》改編韓國網絡漫畫《Delivery Knight》，韓片《MASTER》曹義錫編劇及執導；他透露看過原著漫畫後，深深被其世界觀吸引，且原著漫畫廣受粉絲喜愛，決定翻拍成電視劇，亦是他首次執導劇集。

《末日騎士》的故事設定新鮮，以2071年為背景，描述40年前彗星撞向地球，被海水淹沒，韓國變成沙漠，僅剩1%生還者，因此需要新產物及秩序。千明集團會長柳在鎮（南京邑飾）發明氧氣罩，將人類分成3個階級，安置在不同區域：分別是一般、特別和核心區域，他們手背印有QR Code識別身分，速遞司機負責為他們運送氧氣及日常所需。

速遞員拯救受苦難民

沒有被分類者，只能以難民身分過活，也沒有QR Code這個「身分」象徵，需長期忍受缺氧與飢餓。部分難民無法接受悲慘生活，成為獵人，就像山賊一樣，專門盜取速遞司機所運送的物資。因此速遞司機必須有很強戰鬥力，其中最強的速遞司機是「5-8」（金宇彬飾）。

故事諷刺金字塔式階級社會，整個韓國由千明集團掌控，會長柳在鎮發明了氧氣罩，建立適合人類居住的新世界。千明集團的權力比韓國政府還要大，由於千明集團能製造氧氣，政府與巿民也無可奈何。柳在鎮兒子柳錫（宋承憲飾）是千明集團唯一繼承人，比父親更狠毒，一方面想消滅所有難民，一方面派人綁架年輕難民及巿民進行人體實驗，以治療他身患的絕症。11名難民出身的速遞員，收工後化身「末日騎士」幫助受苦難民，並計劃粉碎千明集團所建立的不公平社會制度。

（明日再續）