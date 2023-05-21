確保11場演唱會順利完成 張敬軒講明不收禮物謝絕握手

【明報專訊】張敬軒（軒仔）昨日到荃灣出席品牌活動，獲大批粉絲到場支持，軒仔更與粉絲玩遊戲及送抱。

軒仔稱於「520」這個日子，粉絲的示愛方式也十分獨特，他笑說：「剛有個女仔話養我，我突然間不想努力了。」他稱入行以來未試過被問價，反而他以前做過客戶agent，問過其他藝人價，「我不在目標射程範圍內」。

操肌難 「脹吓又縮吓」

軒仔表示今次是6月會展演唱會前出席的大型公開活動，之後就會閉關，以最好狀態開騷，他說：「最近疫情都爆爆哋，都有同事中招，加上有流感，我已推了很多活動，這個騷不可以再有事，要以身體為先。」他指最近有很多好睇的演唱會，自己開騷都有壓力，要再努力點給予觀眾新元素，「今次會有新歌單，跟粉絲互動亦盡可能多，但不會握手、收花及收禮物了，要保障11場演唱會順利完成，對觀眾負責好緊要，所以要打醒十二分精神」。

軒仔表示暫時未決定邀請表演嘉賓，想慢慢改變這慣例，不想為請而請。至於操肌方面，他說：「脹吓又縮吓，因跑步和練舞出汗，肌肉就縮回，我在Tyson Yoshi健身室操，他也很無奈，亦好似教練咁，經常致電叫我起身做運動，但我不會以他為目標，太辛苦了。（可會在台上騷肌？）盡人事啦！在不影響市容情况下就試試，我都是以歌會友。」

呻黃牛難以杜絕

軒仔無奈稱黃牛問題難以杜絕，今次開騷仍見到很多炒價飛，他說：「就算做了很多防範工作，依然有好多，會再檢討，去年要4個人處理歌迷會7000張飛，下半年會增加人手，其實每次賣飛，網站都要用一個分流的軟件幫歌迷處理，但已經冧冧哋，真的要靠科技和錢，希望下次再做好啲。」

記者：林祖傑