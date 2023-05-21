羅霖澄清張學潤抑鬱自殺非財困 保留抖音帳號 收入捐出做慈善

【明報專訊】著名形象指導張學潤（Nel Nel）周四（18日）被發現在內地寓所輕生，終年59歲。有傳張學潤因財困及抑鬱症問題，相識逾30年的好友肥媽（Maria Cordero）稱從張學潤家人口中得知，對方近日再受財政問題困擾；前日肥媽在抖音上載短片，傷心痛哭指張學潤疑被走數及有感情問題。同為張學潤好友的羅霖，昨日則代張學潤家人澄清，指張學潤跟公司都有錢賺，不是財困，是患了抑鬱症。羅霖未有開名，希望相關視頻可以刪除下架，戥張學潤感委屈。

肥媽前日在抖音上載短片，談到張國潤離世時激動落淚，她說過往張學潤無論經濟及感情上的問題都會致電給她幫忙解決，但今次沒有。她聽聞張學潤遭人走數，再受財困，還有感情問題。

受訪眼濕濕 盼視頻下架

羅霖昨日與李佳芯、陸詩韻出席美容中心開幕活動。羅霖在內地跟張學潤同一公司，接受訪問時一度哽咽眼濕濕，要轉身平復心情後才繼續受訪。

對於傳張學潤因財困及公司欠薪走上絕路，羅霖代張學潤家人澄清，指張學潤不是受財困，公司亦沒有欠薪，而是患抑鬱症，她說：「疫情前，他已有少許抑鬱，他跟公司都賺到錢，不排除以前有人拖數，但現在的公司沒有。張學潤有個帳號，應有6位數字，會捐出做慈善，他生前好有愛心。有視頻話張學潤財困，希望相關視頻可以下架。」她透露周三（17日）與張學潤一起出席公司飯敘，當時對方心情低落，覺得他瘦了和有點疲累，「他在朋友心中很正面，時常鼓勵和支持我，叫我不要放棄」。她指張學潤的弟弟已到深圳辦理胞兄的身後事，喪禮會低調處理，遺體會否運返港，日內才決定。

對於連日來有太多傳言，羅霖代表張學潤家人及其公司團隊發聲明，「張學潤抖音帳號，永久性將收入佣金全額作為慈善用途（不會扣除任何運營成本）。所有運營人員，將以義工形式服務此帳號。家人及團隊全權委託羅霖，做唯一代表處理捐款事宜，並監管款項。觀迎藝人朋友，社會人士，義賣助力，共襄善舉。帳號佣金收款方，直接改為指定慈善機構。」

陸詩韻沒留意張學潤是否不開心

陸詩韻表示周二（16日）跟張學潤做最後一次直播，有指當時對方表現跟平時不同，似不開心。陸詩韻表示因直播要望鏡頭，沒有留意，亦不知對方有抑鬱或財困，「他為人開朗，經常講笑，還叫我不要太易被人呃」。

李佳芯否認與陳炳銓復合

李佳芯穿色白色連身裙現身，容光煥發。談到有一年沒拍劇，她說：「我都想拍劇，等公司安排，最重要是狀態好，有健康的身體，什麼都可以做。我之前做了個小手術，健康較差，現已康復，亦有食中藥調理身體。」她在無綫年報排在首頁，仍受重視。她稱沒留意，跟公司還有合約，亦多謝公司給予工作機會。她正拍健康節目，之後會拍旅遊節目，但未有問公司何時再拍劇，「我是個隨遇而安的人」。有傳她跟前男友陳炳銓復合？李佳芯笑稱連自己也不知道，但跟對方再見亦是朋友，仍保持聯絡，「難得能做回朋友，以另一種方式相處。（對方已有新女友？）我不會八卦別人的感情事。（會否有機會復合？）感情隨緣」。

記者：柯美