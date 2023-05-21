李蘊七仙羽教路助脫單 薛影儀咪嘴演繹洗腦歌

薛影儀（中）即場咪嘴演繹她的洗腦歌《一加一等於阿儀》。（攝影／記者：林蘊兒）

【明報專訊】昨日「520」日子，單身的「亞視一姐」薛影儀（阿儀）出席麻將及愛情速配活動，獲靚媽李蘊教路，當遇見心儀對象時，記得要保持笑容和轉數要夠快，接着再由玄學家七仙羽（七師傅）示範十式手勢動作，助她增強愛情運，盡力幫阿儀招親，望她早日「脫單」，不過阿儀未見太雀躍。

阿儀早前推出單曲《一加一等於阿儀》成為熱門洗腦歌，網上點擊率逾160萬。為答謝網民支持，阿儀雖然即場咪嘴演繹，但絕不馬虎，還安排數名舞蹈員伴舞，又唱又跳及做出招牌手勢動作，現場觀眾大叫她的名字，更一齊唱，氣氛熱鬧。

記者：林蘊兒