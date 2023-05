【明報專訊】方皓玟(小明)一連兩場《Katch Our Life方皓玟音樂會》前晚在亞博舉行首場,甫開場小明在舞蹈員伴舞下跳唱《Lady Copy》、《虛偽》等多首快歌。她今次再跟香港時裝設計師Kit Wan合作,以時裝騷形式呈現全新舞台表演,展現大膽前衛的風格美學。她演繹《Freedom》時,跟音樂人JNYBeatz合唱。

嘉賓還有4人男子樂隊Zpecial,小明笑言邀Zpecial做嘉賓是「自肥」,「公司好多男同事都喜歡女團,我就是要跟他們對抗,加上我喜歡Zpecial,便自肥了」。

小明首次獻唱推出兩星期的新歌《It's Not Your Fault》,接着一口氣連唱《假使世界原來不像你預期》、《人話》及《你是你本身的傳奇》為音樂會作結,但歌迷不斷叫encore不願離場,小明再出場邀請全場歌迷大合唱《It's Not Your Fault》,隔空送給作詞人黃偉文。

