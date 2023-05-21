湯唯著婚紗驚艷康城 姬蒂白蘭芝妮坦莉寶雯化身最強「氈星」

【明報專訊】第76屆康城影展正進行得如火如荼，《越世驚情》祖拿芬基薩（Jonathan Glazer）執導競賽片《The Zone of Interest》前日舉行首映禮，紅地氈星光熠熠，除了金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及妮坦莉寶雯（Natalie Portman）捧場外，出爐百想影后湯唯更罕有穿著白色婚紗亮相，贏得外媒大讚美艷。「氈星」陣容雖然強勁，仍搶不了電影風頭，《The Zone of Interest》放映完畢，全場觀眾起立鼓掌達6分鐘。

對於康城影展的攝影記者來說，競賽片《The Zone of Interest》的德國演員如Christian Friedel、Sandra Huller等，論知名度當然不及一眾「氈星」強勁，因此鏡頭瞄準一身黑白Louis Vuitton造型的姬蒂白蘭芝、藍色Dior露肩長裙的妮坦莉寶雯，以及穿著馬來西亞品牌The Atelier的2024年春季婚紗，配襯Chopard鑽石頸鏈的湯唯，自是不難理解。同場還有英國女歌手Dua Lipa首次偕《雅典娜》法國導演男友羅曼加華斯（Romain Gavras）行紅地氈，法國前第一夫人布魯尼（Carla Bruni）上樓梯時，更誤踏裙尾幾乎仆倒，幸好模特兒出身的她經驗老到，最終都能化險為夷。

觀眾起立鼓掌6分鐘

繼《虎視眈眈》、《越世驚情》及《皮下之慌》後，祖拿芬基薩執導第4部劇情長片《The Zone of Interest》以二次世界大戰為背景，講述奧斯威辛集中營指揮官與妻子相處的故事，他們毋視戰爭的殘酷與囚犯的痛苦，在營外設置一個充滿田園氣息的夢幻家園，現實與理想形成強烈而諷刺的對比。據美媒Variety報道，電影放映完畢，全場觀眾起立鼓掌達6分鐘，反應熱烈。

值得一提的是，此片是獨立電影發行商A24繼《奇異女俠玩救宇宙》及《鯨》之後的最新出品，英國廣播公司影評人Nicholas Barber給予5粒星滿分，大讚「導演交出大師級的傑作，這是一部偉大的電影，也是偉大的藝術品」；電影網站Deadline的標題亦一針見血：「祖拿芬拍出大家從未見過的大屠殺映像。」甚至有影評人預言，今屆康城最佳導演獎，非祖拿芬莫屬。

辛潘支持編劇罷工

另一方面，尚史蒂芬蘇維（Jean-Stephane Sauvaire）執導，兩屆金像影帝辛潘（Sean Penn）及《挑戰者1號》泰舒萊頓（Tye Sheridan）主演競賽片《Black Files》，昨日舉行記者會，一向敢言的辛潘表態支持美國編劇公會的罷工行動，又批評「製作人擁抱人工智能（AI）的行為可恥」。

除了宣傳新片，康城影展亦是各地電影人拓展商機的好地方。《可可西里》內地導演陸川將攜3部新片，包括講述北京冬奧的紀錄片《北京2022》、科幻電影《749局》和改編自真人真事的《You Are My Daughter》，到康城尋找海外發行商，以及一起拍攝新片的合作伙伴。