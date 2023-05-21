美開畫料收5.1億 《狂野時速10》票房遜上集

【明報專訊】大隻佬雲狄素（Vin Diesel）監製兼主演新片《狂野時速10》前日（19日）在美國開畫，在優先場票房收750萬美元（約5850萬港元）的基礎下，美媒Variety估計首周末3日票房將可達至6600萬美元（約5.1億港元），成績算是不俗，但比前年上映《狂野時速9》開畫收7000萬美元（約5.4億港元）略遜一籌。

反觀《狂野時速10》內地提早至上周三公映，截至昨日凌晨票房已突破3億人民幣大關，昨晚截稿前更直逼4.4億，若以平均每日收一億計算，票房可謂相當理想，也是荷李活片近年罕見佳績。

提起票房報捷，奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演《殺神John Wick 4》自3月開畫至今，仍然穩佔美國票房十大位置，全球更累收4.26億美元（約33.2億港元），加上「票倉」之一日本尚未開畫，票房有望繼續上升。

電影公司昨日公布最新數據顯示，一連4集《殺神John Wick》全球總票房剛突破10億美元（約78億港元）大關，今集當然居功至偉，至於第1至3集分別錄得8780萬、1.7億及3.26億美元（約6.8億、13.2億及25.4億港元），正好跟《阿凡達》、《壞蛋獎門人》及Marvel超級英雄片等賣座系列，同時躋身「10億俱樂部」。