兒子兩晚捧場零食獎勵 方皓玟認請ERROR當嘉賓自肥

【明報專訊】方皓玟（小明）前晚假亞洲博覽館舉行《KATCH OUR LIFE》音樂會尾場，穿著開衩長裙出場，唱《Lady Copy》與《虛偽》之後，工作人員即席為她轉妝。小明脫下長裙僅穿bodysuit配長靴跳舞，又與嘉賓JNYBeatz（JNY）合唱《Freedom》。

193作狀咀嘴 嚇窒小明

小明搞笑叫JNY除衫騷身材給大家看，其後欲到後台換衫留JNY獨唱，突停步醒起應合唱《Vanish Mode》才回後台，尷尬認擺烏龍。JNY獨唱《你是我的Bae》至中段，ERROR成員郭嘉駿（193）驚喜出場合唱，全場粉絲尖叫。

小明唱《All We Have Is Now》時，西裝筆挺的ERROR出現，全場興奮尖叫。梁業（肥仔）唱畢捉住小明手親吻，193作狀咀嘴，嚇到小明縮一縮。肥仔問為何邀ERROR任嘉賓？小明說：「看過你們講普通話的短片便着迷，之後loop了很多次，很想跟你們合作。」吳保錡和何啟華（阿Dee）輪流用半鹹淡普通話清唱幾句《All We Have Is Now》，小明和觀眾捧腹大笑。ERROR趁前日520（普通話諧音我愛你）大搞氣氛，點選台下情侶互嘴，之後唱《愛情值日生》，祝大家520快樂。

小明獻唱《你是你本身的傳奇》時，歌迷自動站立亮手機燈合唱，影完大合照，樂迷狂拍手叫安歌。小明再出場時解釋，承諾要全場大合唱《It's Not Your Fault》拍片送給身在外地的填詞人黃偉文，以示心意，唱畢才依依不捨離場。

雖然反應好，小明稱暫未有計劃開part 2，因下半年已安排巡唱、出新歌及拍廣告等工作。她稱快5歲的兒子安田龍加連續兩晚捧場，不過首晚體力不夠中途離開，前晚看足全場。小明抱起愛子肉緊咀嘴，笑言見兒子舉燈牌又合唱，會送零食獎勵。

讚ERROR理想嘉賓

問到兩晚先後請Zpecial和ERROR當嘉賓是否自肥？小明說：「都算是。主辦本想請類似Lolly Talk的女團，我想請自己欣賞的單位，所以經過一場角力。ERROR現身15分鐘，等我有足夠時間飲水和換衫，又為大家帶來好多歡樂，是最理想的嘉賓示範。」小明自言失意時看完ERROR的片即笑，大讚他們很有型，很想有其他合作。

記者：林蘊兒