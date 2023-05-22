爆張學潤財困情傷惹家屬不滿 肥媽認太激動 刪片公開道歉

肥媽（中）前晚聯同《中年好聲音》學員組隊參與《獎門人I Love爸爸感謝祭》，她只拍照，不接受訪問。（攝影/記者：柯美）

【明報專訊】著名形象指導張學潤（Nel Nel）上周四（18日）在內地寓所輕生，終年59歲，張學潤好友羅霖前日透露對方患抑鬱症，非外傳財困而走上絕路。羅霖轉述張學潤家人說話，不滿「有人」以事件拍影片蹭熱度，要求相關短片下架，免令往生者受委屈。矛頭直指日前在抖音上載2分15秒短片哀悼故友的肥媽（Maria Cordero），她在片中稱張學潤除了財困，還受感情困擾，邊說邊爆喊。有網民鬧爆肥媽「抽水王」、「掌握抖音流量密碼」。肥媽昨日向張學潤家人公開道歉及刪除短片。

記者：柯美

肥媽昨日在社交平台透露得知Nel Nel輕生後失眠，寫道：「呢幾日因為Nel突然的離世，我都無瞓過，畢竟我哋相識30多年，每當想起我們相識和過往的種種，我情緒一直不能平復下來。事件發生太突然，大家都在關心我心情，所以我才在抖音解釋一次。老實說，這30多年大家一起經歷的，沒有人會比我更了解Nel，或許我在影片中情緒太激動，如因此令Nel的家人和大家感到唔舒服，我想講聲唔好意思和對不起。Nel，一路好走！」

有網民留言知道肥媽重情義，好友離開難免傷感，提醒她言多必失，不應做死者代言人。前晚肥媽錄影無綫節目《獎門人I Love爸爸感謝祭》，她不接受訪問免被追問有關事件。

麥美恩穿超貼身裝感尷尬

前晚獎門人曾志偉和一班「獎老」化身卡通人物，包括麵包超人、龍珠的悟空、蠟筆小新和聰明笨伯等造型。穿上超貼身鹹蛋超人裝的麥美恩，因衣服貼身感尷尬，擔心身材現形，幸好服裝同事剪裁和修飾都很好。她稱最近拍新劇《痞子無間道》，在炎熱天氣開工，現在是身材最弗狀態，比參選港姐時肥腫難分好得多，現在無論面形和線條都適合拍古裝。

前晚嘉賓肥媽、伍仲衡、車婉婉偕《中年好聲音》周吉佩、龍婷、顏志恒、曹敏寶、李佳和劉智衛等，他們分隊玩遊戲，玩「啜乒乓波」時龍婷和劉智衛對戰，龍婷怕醜多次避開劉智衛，卻不小心咀了對方3次，二人尷尬得臉紅耳赤。

周吉佩顏志恒父親節享天倫

父親節將至，已為人父的周吉佩和顏志恒如何慶祝，周吉佩表示一直想和太太Staycation，之前參賽太忙未能成事，希望父親節能實現。他開心獲冠軍後未夠一個月，已有一首屬於自己的歌曲，這是最好的父親節禮物。顏志恒表示簡單和子女去公園耍樂已是最佳父親節節目，「已半年沒有陪他們做功課，一起玩的時間也很少」。想收什麼父親節禮物？顏志恒說：「他們惜我一啖，來個擁抱已開心。」

周吉佩透露約了《中年好聲音》藍組學員和導師韋綺姍到長洲玩，當謝師宴，顏志恒也會出席，大呻顏志恒偏心，不肯下廚煮東西給導師吃，反而日前和歌迷相聚卻下廚，要對方無論如何都要為他們下廚一次。顏志恒解釋遲遲不答應下廚，因為有個嘴刁的曹敏寶。他們參加《中年好聲音》時，已希望一起上《獎門人》玩，夢想成真很開心，不過顏志恒自認反應慢，擔心成「豬隊友」，最想玩開口中，不怕接受忌廉懲罰；周吉佩想玩落大閘。