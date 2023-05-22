2R成立20周年 黃婉君推出新歌 黃婉佩公司美國上市 星馬菲置業

黃婉君（左）與黃婉佩（右）組成的2R，今年剛好慶祝成立20周年，前者預告會推出單曲，黃婉佩定居新加坡，已經是上市公司主席。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】黃婉君（Rosanne）與黃婉佩（Race）姊妹組成的2R，今年成立20周年；兩人已為人妻人母，仍保持樣靚弗爆身材，在新加坡的Race上周帶母親來港探親，跟在港生活Rosanne會見傳媒暢談近况。Rosanne表示沉寂10幾年，即將回歸樂壇，為洗頭水產品推出個人第一首單曲，又打算以2R出歌紀念出道20周年，「我和Race嫁了便要照顧家庭，兩姊妹很少唱歌、唱卡拉OK」。Race笑言想藉唱歌偷懶，透露6歲大女遺傳愛唱歌基因；Rosanne稱兩子不愛唱歌，大仔知道媽媽和姨姨的歌手身分，感嘩然及露出尷尬笑容。

7位數積蓄搞網上地產平台

Race近年與妹妹Rhonda設立網上地產平台，剛於3月在美國上市，Race成上市公司主席。她表示10年前由娛樂圈轉戰金融界，妹妹由金融界轉戰房地產，二人了解到客戶建立家庭有不同需要，因而決定發展App提供一站式服務。Race說：「做房地產有太多事要學，好彩以前做歌手都是抱住學習心態，要睇書、聽講座、跟叻人學習，其實當初創業不是為做企業家，只是想將事情做好一點。」她透露建立地產App花了7位數積蓄，沒太懼怕失敗，「當初來香港做歌手都冒險，人生有好多機會失敗，但不放棄，會多點希望成功」。

Race回想2016年成立地產公司時剛懷孕，別人覺得靚女又有BB，就不會勤力，所以她一直用工作證明自己，現在公司上市要更努力，「公司除了新加坡、馬來西亞、菲律賓市場，想去更多地方拓展業務，但不考慮香港，因為香港市場好成熟，有好多大地產公司」。

Rosanne表示替Race公司上市開心，一直在精神上支持兩妹妹，更跟她們學投資，「我們以前在香港掙到錢都寄回新加坡給父母投資，現在我在澳洲、新加坡和馬來西亞都有物業，Race則在星、馬、菲置業」。

生完仔獲老公贈5卡鑽戒

Race手戴5卡鑽戒，是生完二仔後老公所贈的，她認為兩個夠晒數，與Rosanne均沒計劃再生。Race說：「老公好好，雖然想日日陪他，但他知我工作有夢想，所以好支持，從沒埋怨。我公司3月21日在美國上市，撞正細仔兩歲生日，不能陪在身邊，家傭笑我沒想跟兒子慶祝，所以便提早慶祝了。我來港探親後都要回新加坡為女兒慶祝6歲生日。」

記者：鍾一虹