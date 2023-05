撐粉絲為偶像爭取開個唱 陳卓賢聲援李駿傑有實力

【明報專訊】MIRROR有6成員獲安排舉行個人演唱會《MIRROR "In My Sight" Solo Concert 2023/24》,今年在樂壇頒獎禮上橫掃多個新人獎的李駿傑(Jeremy)不在名單內,「Unicornsss」(粉絲暱稱)大感失望,網上發起「我要Jeremy Solo Concert / I Need Jeremy In My Sight」行動。隊友陳卓賢(Ian)個唱明年夏季舉行,昨日他出席活動時表態,公開為Jeremy爭取,認為對方有實力,值得開個人演唱會。

記者:鍾一虹、林祖傑

攝影:劉永銳

Ian、沈月、湯君耀和湯君慈昨日出席品牌首飾活動,問及Jeremy的粉絲在網上發起為偶像爭取開個人演唱會行動,Ian大表支持,「我都要為Jeremy公開爭取一下,希望大家都有發光發亮的機會,他每次舞台演出都準備得很好,亦在舞台證明了他的能力」。

拍戲開快車 幻想是藤原拓海

Ian最近忙於為電影《12怪盜》開工,日前拍攝飛車場口,他在山路開快車,感覺非常刺激,幻想自己是日本漫畫《頭文字D》主角藤原拓海,演出時不停chok樣,希望畫面拍出有型一面,不過其間發生小驚險,「以為封了路,點知有車駛過對頭線,好彩停得切」。

Ian自認賽車迷,平時打機會玩賽車game,又愛儲汽車模型以及追看一級方程賽事,但《12怪盜》未有機會嘗試飄移,「好想體驗汽車飄移,希望將來有機會接觸,平日駕駛好安全,絕不會超速,尤其接載母親,會龜速行慢線,媽咪經常叮囑我開車要小心」。

Ian表示拍完電影便全程投入做音樂,已寫了很多音樂demo,希望今年可以推出四五首歌,甚至推出個人唱片,「我有選擇困難症,不知道先出哪一首歌好,每日都腦交戰,要想一輪才有答案。出單曲會揀大家喜歡的歌,若出碟就不用揀,可以一次過推10幾首不同類型歌曲,有些demo屬於sidetrack,都是我喜歡的類型,想向公司反映意願,現在公開呼籲,大家期待嗎?」

歡迎其他歌手邀歌 必度身訂做

Ian過去一年在各大音樂頒獎禮,奪得多個唱作人和男歌手獎,他強調非為追成績而發力出歌,只是想跟知音分享音樂,「大家期待聽我的音樂,我就好興奮」。他透露最近有為其他歌手寫歌,包括隊友江𤒹生(AK),Ian笑說:「AK好熱情主動,他在拉闊唱的新歌是我作的,不會將自己demo分享給別人,每次都為別人度身訂做新歌,有人邀歌,我好樂意合作,本身好怕醜,不會主動要求寫歌畀人。」

生日應援展 分享創作心路歷程

Ian下月9日踏入30歲,粉絲在銅鑼灣設展覽賀偶像生日,他稱生日當天已安排了不少工作,希望能抽時間去睇展覽,「有傳了一些歌曲demo、錄音note畀班歌迷放在展覽中」。可會分享未曝光照片?Ian笑說:「我好多相片大家都睇過,小時候肥仔樣、打波樣,有些照片我都忘記有影過,所以我也要去展覽睇有沒有新相。」

昨日Ian歌迷會應援展覽「伊人森弦@Ian's Asteroid I609」舉行傳媒預展,首次展出由Ian提供的創作手稿和歌曲demo,加入森林、海洋等大自然元素,感受Ian的創作心路歷程。現場有1.5米高、頭上頂着樹熊耳朵的立體卡通Ian,還有多個主題打卡位。

MIRROR擬開世界巡迴演唱會

此外,MIRROR隊長楊樂文(Lokman)近日接受美國紐約華語電台訪問,透露MIRROR明年會衝出香港,計劃舉行世界巡迴演唱會。他跟AK為《全民造星V》選拔海外參賽者時到過北美,歌迷好熱情,沒想到這麼多人支持,公司也有留意,相信有機會到美加演出。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com