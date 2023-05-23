求突破搣甩少女味 姚焯菲想轉唱暗黑曲風

【明報專訊】16歲姚焯菲（Chantel）選擇到新西蘭升學，以新歌《小出走》向「小菲象」（粉絲暱稱）剖白心路歷程，盼此行學懂獨立，透露學業及歌唱事業同列首位，有意嘗試由少女曲風轉為暗黑曲風，至於戀愛，還是等長大一點再談。

繼《原來談戀愛是這麼一回事》、《靈魂伴侶》、《#BFF》，Chantel推出第4首個人單曲《小出走》，主題圍繞到外地升學心情，「這首歌以開心的編曲和大家道別說再見，大家不用擔心，不會不回來，現在學識照顧自己，經小出走再回來，大家又會見到一個全新的我，歌詞及編曲貼近自己性格，唱得好舒服」。

Chantel透露這首歌是第一次以玩味重的形式演繹，有別於以往唱腔，有考慮之後轉曲風，「好想試個人跳唱，成日覺得跳唱好難，想挑戰一下，After Class 4個女仔一齊跳已經喘氣，成日諗如果一個人跳唱會點呢？又有想過好似泳兒轉暗黑曲風，反差好特別，少女曲風太耐，都應該要轉一轉，不需要規範於同一風格」。

若留港讀書兼唱歌 怕兩頭唔到岸

Chantel表示選擇到外地升學目的是學懂獨立，「其實以往我都算獨立，但沒有父母在身邊，就變得更加獨立和不再倚賴，短短兩個月已有很多感受，試過思鄉病發不開心爆喊，很掛住屋企，我覺得大家都會有經歷過，之後識到朋友就沒事了」。

Chantel稱從沒擔心選擇留學影響星途，只是曾有一點困惑，「和父母傾過，為何好哋哋、過得好舒服，讀到書之餘又可以繼續工作，不可以留低呢？但我發現要長遠一點想，現在成續中上，不是不好，卻未可以發揮到最好，我都想考到好好的大學，所以父母覺得我應該離一離開，認真讀書，回來時可以認真工作，唱歌重要，學業都重要，留在香港，會兩頭唔到岸」。她承認在外地讀書可以很專注，效率會高一點，「其實我隔兩個月就會回來一次，都可以學業和工作之間取得平衡」。

有歌唱事業 讀書無壓力

Chantel希望成績好一點，能考到心儀大學，一再強調想讀大學，不是為了完成父母心願，興趣多多的她對大學多個科目均有所憧憬，「太多科目想讀，生物、經濟、室內設計、時裝設計都有興趣，這些科目都好唔同，還未諗定，所以大學一定要讀，其實我已經有歌唱事業，不用考慮讀的和將來做的不一樣，想讀什麼就讀什麼，只要入到想讀的大學，報讀到想讀的科目，已經好輕鬆，沒有壓力」。她稱還未決定兩年後報考哪一間大學，但應該不會在新西蘭，或會報讀其他國家或香港的大學，仍與父母討論當中。至於可有憧憬拍拖？她說：「唔需要，大個啲先，𠵱家好想自己一個，重有好多嘢想做。」

記者：林祖傑

場地提供：Studio Meta

化妝：King Yip @King's Makeup

髮型：Hugo Poon@private i salon