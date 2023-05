next

【明報專訊】「歌神」許冠傑(Sam)一連7場《此時此處演唱會2023》上月圓滿結束,上周六(20日)由歌神變身歌迷,偕妻及兒子許懷欣到美高梅劇院欣賞殿堂級歌手Paul Anka的《Greatest Hits: His Way in Macau》澳門演唱會,坐第一行的Sam更有機會跟偶像握手,難怪笑容燦爛。

現年81歲的Paul Anka以經典名作《You Are My Destiny》揭開序幕,一邊唱歌一邊從觀眾席步上舞台,沿途更大方跟歌迷合照留念。當晚他亦演繹了多首金曲如《Diana》、《Tonight My Love, Tonight》、《My Way》等,令現場觀眾包括楊受成伉儷、陳美齡、顧紀筠、李琳琳及陳淑芬等大飽耳福。個唱結束前,Paul Anka重唱《Diana》把氣氛推向高峰,全場觀眾起立拍手和唱,為演唱會畫上完美句號。