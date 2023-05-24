【明報專訊】馬時亨1978年娶得賢內助王培琪，恩愛如昔，原來當年的結合完全是緣分安排，「我與太太是新法書院同學，她是插班生，是班中最高的女仔，特別易認。後來一齊考入港大，但大家不同科目，太太主修社會科學，我們不算好熟落，我轉去紐約工作後，一直沒跟她聯絡。有次朋友叫我從紐約飛到加拿大玩，起初拒絕，因為機票加食宿很貴。後來朋友懇求，結果答應，就在加拿大重遇她，所以那朋友說，我結婚尚欠他一封媒人利市」。

拍拖半年閃婚

王培琪出身名門之後，但無阻跟馬時亨發展感情；馬時亨形容太太絕對沒千金小姐的脾氣和架子，雙方拍拖半年即決定閃婚，45年的婚姻關係細水長流，出名愛妻號的馬時亨自爆暱稱太太「董事長」。1979年他們已入籍加拿大，兩名女兒也在當地出生，一家本來安居樂業，一個機緣又令命運改寫，「我們移民加拿大6年，突然有公司挖角，邀我回流香港，但『董事長』不願回港，該公司便開出優厚條件，除人工高亦加送公司股份，不過太太要求維持加拿大的生活水準，要住3000呎大屋，要知1985年在香港住3000呎大屋，租金最少也超過3萬元，公司竟然應承，結果感動了她，便舉家回流香港」。他笑指太太現在很愛香港，再沒想過重返加拿大生活，亦早已放棄加拿大國籍。