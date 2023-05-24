《造星V》大熱自揭童年常逃學住寄養家庭 Nathan晉級60強 談患癌母落淚

【明報專訊】ViuTV節目《全民造星V》前晚開始第二周播映，已有32名參賽者表演，當中19名入圍，其他在復活區，至前晚未有參賽者被淘汱。大熱之一的2號魏念恩（Nathan）前晚出場，自彈自唱《下一束光》，獲評判讚好，以3盞藍燈順利晉級60強。Nathan在節目中披露身世成焦點，在單親家庭長大的他，小時候經常逃學，媽媽被指沒有能力照顧，有段時間住寄養家庭，母子雖分離，但彼此好愛對方。談到母親患癌症時，他忍不住傷感落淚，希望用自己的音樂治癒跟其母有相同經歷的人。

娛樂組

《全民造星V》前晚播出第6集，19名入圍者有9人獲評判Edward Chan、伍詠薇、陳詠燊給3盞藍燈，包括1號王鋒、2號Nathan、12號何家銘（Tomy）、23號卓金樂（Kim）、35號田曜誠（Tsoul）、66號馮竣灝（Howard）、82號陳鴻翔（Mark Chan）、87號劉瑞威（Meow）及96號陳樂庭（樂庭）。至前晚未有人被淘汰，網民指3名評判較以前的評判溫和，陳詠燊被指最鬆手，經常按一盞藍燈讓表現不太好的參賽者入復活區等機會，被封「一燈大師」，他之前解釋每一盞燈代表一個機會，會影響一名年輕人的未來。

前晚一集首名出場的Nathan，在面試時獻唱自創歌曲，獲評判讚賞。他在節目中透露在單親家庭長大，細個覺得讀書不重要，經常逃學，社工認為Nathan母親沒有能力照顧，他11歲開始入住寄養家庭，形容自己像貨件被丟來丟去，後來被安排入住基督教宿舍，他找到鍾意玩的事，開始再讀書及接觸音樂。Nathan說住寄養家庭時曾逃走去找母親，「我們關係好緊密，我同佢其實係好愛對方，但因為時間、地點、事情影響，我們無法好好表達」。

自責未盡孝道

談到與母親最開心的畫面時，Nathan感觸落淚說：「她驗到有癌症之前，本來可以帶她去做更多事，但她有癌症要留在醫院，我無得同她去旅行，無得做個仔應該要做的事。」Nathan透露自彈自唱吳林峰歌曲《下一束光》，想用自己的音樂讓跟其母有一樣經歷的人被治癒及開心，是他參加《造星V》的原因。他獲3盞藍燈晉級60強，加入陳蕾與陳健安的紅隊。

Nathan外形吸引，節目播出前已人氣高企，出席活動有粉絲應援，並獲導師馮允謙點名稱讚，是大熱人馬。上星期傳出Nathan女友疑受情困墮樓身亡，他的Instagram頭像隨後轉為全黑，節目如常播出Nathan參賽片段，未如網民所猜「退賽」。

花姐勸「重讀生」Moley要識醒

前晚另一焦點是「重讀生」42號彭嘉桓（Moley），他是首屆《造星》參賽者，亦是《造星III》製作組，之後離開ViuTV，開餐廳、拍廣告及微電影。Moley透露再參賽被人問還未被網民鬧夠，他反而多謝被鬧醒，令他成長得好快，這幾年開心好多，並稱姊姊是這個世界相信他做到的人，對方去英國時跟他說：「最擔心你，但知你得嘅。」這句話是他不想離開這個圈子的原因。花姐（黃慧君）叮囑Moley要應承她，「無論今次結果如何，都是最後一次參加，要識得醒，為自己同屋企人生活落去」。Moley認為比起被人鬧及批評，放棄自己的夢想及追尋的事更可怕。他誠懇的表演獲伍詠薇、陳詠燊給兩盞藍燈晉級60強。

79號鄧家傑（Kakit）被指真實樣貌比報名的照片和片段有頗大分別，但他表演時Rap及跳舞時除衫露上半身，加上舞蹈出眾，吸引評判，有兩盞燈晉級60強。