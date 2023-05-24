韓星Jennie首度亮相康城影展 尊尼女新劇被批裸露太多

王兵（右）執導的《青春》是今年康城影展主競賽唯一入圍的華語片，日前首映獲得不俗評價，在官方刊物的影評平均分有2.8分，僅次於暫時最高評分（3分）的《May December》（過去最高紀錄為3.8分）。王兵另一紀錄片《黑衣人》也獲邀在康城特別展映，根據官方資料，該片是有關內地作曲家王西麟（左）在文革時期的個人遭遇見證，兩人前天一起出席了首映禮。（法新社）

北野武（右二）自導自演的新片《首》獲邀在康城放映，昨日聯同演員中村獅童（左一）、加瀨亮（左二）及西島秀俊（右一）出席記者會。（法新社）

宋仲基主演的新片《禍亂》入圍一種關注單元，前日已抵達康城，會見了韓國傳媒。（網上圖片）

Jennie剛完成Blackpink澳門演唱會即趕到康城出席首次參演的美劇《The Idol》首映禮，據報劇中她飾演舞蹈員。（Getty Images）

【明報專訊】《魔盜王》男星尊尼狄普（Johnny Depp）主演新片獲邀成為第76屆康城影展開幕電影，前晚輪到尊尼的23歲長女莉莉露絲狄普（Lily-Rose Depp）伙拍加拿大樂壇天王The Weeknd，以及首次參與康城影展的韓國女團Blackpink成員Jennie主演新劇《The Idol》登場，雖然首映禮後觀衆報以5分鐘掌聲，但首輪影評大多批評劇中裸露場面太多，自慰等色情場面太着意要犯禁震撼觀衆，效果適得其反。

《The Idol》下月4日在有線頻道HBO首播，全劇只有6集，前晚康城首映禮先播首兩集約110分鐘內容。《The Idol》拍攝期間鬧出風波，導演Amy Seimetz去年4月拍攝中途辭職，據報當時已完成了近八成內容，但提供故事及首次演戲的The Weeknd被指不滿拍攝方向偏離原意，最終由《毒癮女孩》森里雲遜（Sam Levinson）接手後修改劇本及監製，拍攝期間又傳出工作人員投訴工作環境不理想。

此劇集合莉莉露絲狄普、The Weeknd、Jennie及漢克阿沙里亞（Hank Azaria）主演，據悉亦有份角逐今年康城影展同志金棕櫚殊榮；故事講述莉莉露絲飾演的Jocelyn是樂壇人氣偶像歌手，母親逝世後大受打擊而崩潰，巡迴演唱會被迫取消；康復後準備重振聲威，推出新歌，並銳意重奪美國最性感女歌手寶座。互聯網卻流傳Jocelyn的性愛照片，此時又認識了經營夜店的Tedros，這段新關係，會重啓事業，還是會再度崩潰？

北野武宋仲基帶新片亮相

據美媒報道，《The Idol》首映後，觀衆禮貌鼓掌5分鐘，導演兼監製森里雲遜激動得幾乎說不出話來，表示能參與康城影展是夢想，很為此劇驕傲。不過首輪影評指在康城放映的首兩集，裸露場面過多，莉莉露絲狄普扮演的Jocelyn，類似Britney Spears的角色，幾乎每次出鏡都袒胸露臂，跟The Weeknd的牀戲亦令觀衆看得吃力；劇中又出現用冰塊自慰等場面，刻意犯禁，似乎想震撼觀衆，效果反不及透過Jocelyn這角色描繪的樂壇現象。

另外，日本名導北野武聯同新片《首》的演員，包括淺野忠信、中村獅童、西島秀俊、加瀨亮等現身康城記者會。繼兩年前《Drive My Car》後，西島秀俊再到康城宣傳新戲，他表示20年前也是憑北野武執導的《Dolls》，首次參加了威尼斯影展，「這次他也帶我到康城」。《首》以戰國時代「本能寺之變」為背景，講述軍閥、農民、忍者及平民等大小人物的爾虞我詐與宿命。

即將榮升爸爸的《太陽的後裔》韓星宋仲基，主演金昌勳執導新片《禍亂》，入圍一種關注單元，前日與片中拍檔洪思彬及金亨瑞抵達康城，並參觀《禍亂》展區，與大型海報合照，又簽名留念，並上傳到社交媒體與粉絲分享，《禍亂》將於今日在康城首映。