距59歲生日4天 《雷神》男星意大利拍戲猝逝

【明報專訊】曾演出《雷神奇俠》的男星雷史提芬遜（Ray Stevenson）周日（21日）在意大利拍攝新片《Cassino in Ischia》期間逝世，終年58歲，距離他59歲生日只有4天，暫時未知死因。

1964年在北愛爾蘭出生的雷史提芬遜演出過不少著名作品，包括在一連3集《雷神奇俠》飾演雷神的盟友，在《分歧者》電影系列則扮演男主角迪奧占士（Theo James）的父親。雷史提芬遜曾在電影《復仇王2：絕密拼戰》擔正，繼瑞典男星龍格爾（Dolph Lundgren）及湯瑪士珍（Thomas Jane）後，是第3名扮演軍人出身制裁者Frank Castle的演員，可惜該片票房不濟。雷史提芬遜其餘作品包括電影《王者無敵》、《末世天書》及《義勇群英之毒蛇反擊戰》；在印度片《革命雙雄》扮演大反派英國長官，亦給觀衆留下深刻印象。劇集方面他則拍過《權慾帝都：羅馬》，以及將於夏天在Disney+上架的《星球大戰》外傳《阿蘇嘉》（Ahsoka），而且該劇台前幕後上月在倫敦出席星戰慶典，他亦有到場，怎料成為其遺作之一。雷史提芬遜曾與英國女演員Ruth Gemmell結婚8年，於2005年離婚，其後與意大利人類學家Elisabetta Caraccia拍拖，兩人育有3名子女。導演占士根（James Gunn）等圈中人驚聞噩耗，均有發文悼念。