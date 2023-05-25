宋仲基自爆下月榮升父親

【明報專訊】《太陽的後裔》宋仲基主演的新片《禍亂》入圍今屆康城影展一種關注單元，香港時間今日凌晨舉行首映禮。今年1月宣布與《絹戀》英國女星姬蒂桑德斯（Katy Louise Saunders）奉子再婚的宋仲基接受韓媒訪問透露懷孕妻子將會陪他一起行紅地氈，「希望大家為她拍多些照片」，又公布姬蒂的預產期為下月，待他為影視串流平台Netflix拍攝新片《盧基苑》煞科後，便會專心陪妻安胎。

北野武新片贏5分鐘掌聲

昨日有韓媒公開在康城某酒店偷拍到姬蒂的照片，相中的她穿著黑色外套和長裙，跟基哥和工作人員有說有笑，心情相當輕鬆，除了腹部明顯隆起外，四肢仍纖幼。基哥笑言出道多年，首次參展康城難免人生路不熟，幸愛妻指點，「她退出影壇前，曾經到此宣傳，可以給我指示戲院的位置，又跟我分享接受外國傳媒訪問和參加派對的心得」。

日本名導北野武相隔6年再次執導的古裝片《首》，製作費15億日圓（約8550萬港元），前晚亦在康城舉行世界首映禮，率領西島秀俊、淺野忠信、中村獅童、加瀨亮、大森南朋等演員亮相。電影放映完畢，全場觀眾起立拍掌5分鐘，北野武及西島秀俊等人感動得眼泛淚光。《首》以戰國時代「本能寺之變」為背景，講述軍閥、農民、忍者及平民等大小人物的爾虞我詐與宿命。日本定於11月23日開畫。北野武受訪時稱，《首》無可避免使用電腦CG特技，營造千軍萬馬場面，「如果可以請到一萬名臨時演員拍戲當然最好，現實根本不可能發生，戰爭場面亦不能太過人丁單薄，唯有透過CG完成」；他坦承製作費不足是日本影壇面對的困境。