出道15年首踏康城紅地氈 首映贏4分鐘掌聲 宋仲基嫌新片暴力 禁孕妻捧場

首映禮結束後，昨日輪到新片記者會，表現親民的宋仲基不斷向在場記者揮手致意。（Getty Images）

穿著黑色禮服的宋仲基，吸引數百粉絲捧場，但跟韓媒說好了的太太姬蒂桑德斯（圓圖）陪伴行紅地氈，最終「甩底」。（Getty Images）

【明報專訊】《太陽的後裔》韓星宋仲基主演新片《禍亂》，入圍第76屆康城影展一種關注單元，前晚舉行首映禮。早前他向韓媒透露，今年1月跟他奉子成婚的《絹戀》英國女星姬蒂桑德斯（Katy Louise Saunders），將會陪他行紅地氈，最終女方缺席。據報宋仲基擔心新片內容血腥暴力，不適合懷胎9月的姬蒂觀看，決定讓她留在酒店休息。《禍亂》首映結束，全場觀眾起立拍掌4分鐘，令宋仲基相當激動。

《禍亂》是韓國新晉導演金昌勳首次自編自導的黑幫片，亦是宋仲基出道15年來首次參展康城之作。為隆重其事，前晚在首映禮宋仲基率領《放學後的戰爭活動》男星洪思彬等同片拍檔，穿著黑色禮服行紅地氈，女歌手金亨瑞（BIBI）亦以同色吊帶裙亮相。數以百計影迷一早擠滿劇院附近，有當地女粉絲更高舉「宋仲基」韓文紙牌，落力為偶像打氣。

首映舉行前一日，宋仲基向韓媒自爆其妻姬蒂會和他一起行紅地氈，「請大家多拍幾張照片」，又透露下月將為人父的喜訊。前晚陪伴宋仲基的並非太太，而是造型性感的金亨瑞，不少粉絲和傳媒失望而回。據韓媒引述知情人士透露，有人向宋仲基建議，《禍亂》內容血腥暴力，似乎不太適合臨盆在即的姬蒂收看，擔心造成不良胎教，所以臨時決定讓太太留在酒店休息。

導演金昌勳在首映禮開始前先上台致辭，「《禍亂》是我的第一部作品，能夠在康城放映感到非常榮幸，希望大家喜歡」。電影以沒有未來的小鎮為背景，宋仲基飾演在鎮上長大的黑幫治建，偶遇17歲少年延奎（洪思彬飾），後者常遭父親家暴，為帶母親和妹妹（金亨瑞飾）逃離家園，到荷蘭重新生活，延奎必須拚命賺錢，因此跟治建糾纏不休。電影放映完畢，全場觀眾起立拍掌4分鐘，宋仲基見狀十分感動，逐一跟導演及拍檔擁抱，互相道賀。

滿意自己表現

宋仲基其後表示，看罷《禍亂》令他相當滿意，因為電影表達的情感，比他看劇本時更深刻，「尤其在水塘的一場戲，延奎從後看着治建的表情，令我忍不住覺得『我們演得真好』。我想感謝台前幕後的努力，希望此片能夠獲得全球觀眾的喜愛」。

已出售多地放映權

據韓媒報道，《禍亂》的海外放映權，已悉數出售到香港、台灣、日本、泰國、越南及荷蘭等地，美國及歐洲如英國、德國及意大利等仍在商討中。荷蘭片商Periscope發言人笑言，荷蘭是戲中主角延奎追尋夢想的國家，希望此片能夠為當地觀眾帶來希望。