天娜端納逝世 享年83歲

【明報專訊】搖滾天后天娜端納（Tina Turner），前日在瑞士蘇黎世附近屈斯納赫特的家中與世長辭，享年83歲。天娜的社交網專頁發文證實噩耗，「她憑藉自己的音樂和對生活的無限熱情，迷倒了全世界數以百萬計歌迷，激勵了明日之星。我們告別了一名親愛的朋友，她把最偉大的作品留給我們：她的音樂」。

晚年受病魔折磨

經歷中風、癌症及腎衰竭的天娜端納，近年受病魔折磨；1939年在美國田納西州出生，母親在她11歲時離開其施虐生父，直到16歲才跟母親團聚。天娜高中畢業後最初任職護士助理，雖然除了教會詩歌班沒其他演唱經驗，但其時已開始在夜店粉墨登場，認識了後來的丈夫Ike Turner，兩人在音樂上合作無間，推出《A Fool in Love》、《Proud Mary》等多首流行歌曲。

天娜端納以現場唱功著稱，多年來卻飽受丈夫Ike家暴，1976年決意離婚，兩年後才辦妥手續，其後展開巡迴演唱會還債，重建事業，形象走向更時尚和前衛路線。《What's Love Got to Do with It》及《We Don't Need Another Hero》均是天娜的名曲，成為上世紀八九十年代的搖滾天后代表，先後贏得8個格林美獎，唱片總銷量超過2億，1991年入主搖滾名人堂。天娜1986年認識了德國唱片公司高層Erwin Bach，後者雖然比天娜年輕16年，但兩人關係細水長流，拍拖27年才於2013年在瑞士正式結婚，同年天娜亦放棄了美籍，成為瑞士公民。

自身經歷 搬上大銀幕

天娜端納跟電影界亦有淵源，先後主演了《巨星湯美》及佐治米勒（George Miller）執導的《末日戰士勇破雷電堡》。《新鐵金剛之金眼睛》主題曲《Golden Eye》由U2成員Bono及The Edge創作，天娜主唱，曾打入多個國家及地區的十大單曲榜。天娜把與前夫Ike的關係寫成回憶錄《I, Tina》，並成為電影《天娜真愛又如何》藍本，由《22世紀殺人網絡》羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）及 《黑豹2：瓦干達萬歲》安芝娜貝茜（Angela Bassett）主演。

天娜端納的死訊傳出後，不少歌影星撰文哀悼，包括樂壇天后Beyonce、Blondie成員Debbie Harry、名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）、金像影帝科力士韋德加（Forest Whitaker）；曾扮演天娜端納的安芝娜貝茜表示天娜有過痛苦及創傷，卻以自身經歷幫助其他人改變世界。曾與天娜合唱《It's Only Love》的男歌手Bryan Adams則表示，感恩兩人曾一起巡演及成為朋友，「感謝你說出你生活的真實面貌，激勵全球數百萬人，並將你的歌聲送給我們」。滾石樂隊主音米積加（Mick Jagger）對好友逝世感到難過，讚她非常有才華，「在我年輕時她幫過我很多，永誌不忘」。