天娜端納逝世 享年83歲

【明報專訊】搖滾天后天娜端納(Tina Turner),前日在瑞士蘇黎世附近屈斯納赫特的家中與世長辭,享年83歲。天娜的社交網專頁發文證實噩耗,「她憑藉自己的音樂和對生活的無限熱情,迷倒了全世界數以百萬計歌迷,激勵了明日之星。我們告別了一名親愛的朋友,她把最偉大的作品留給我們:她的音樂」。

晚年受病魔折磨

經歷中風、癌症及腎衰竭的天娜端納,近年受病魔折磨;1939年在美國田納西州出生,母親在她11歲時離開其施虐生父,直到16歲才跟母親團聚。天娜高中畢業後最初任職護士助理,雖然除了教會詩歌班沒其他演唱經驗,但其時已開始在夜店粉墨登場,認識了後來的丈夫Ike Turner,兩人在音樂上合作無間,推出《A Fool in Love》、《Proud Mary》等多首流行歌曲。

天娜端納以現場唱功著稱,多年來卻飽受丈夫Ike家暴,1976年決意離婚,兩年後才辦妥手續,其後展開巡迴演唱會還債,重建事業,形象走向更時尚和前衛路線。《What's Love Got to Do with It》及《We Don't Need Another Hero》均是天娜的名曲,成為上世紀八九十年代的搖滾天后代表,先後贏得8個格林美獎,唱片總銷量超過2億,1991年入主搖滾名人堂。天娜1986年認識了德國唱片公司高層Erwin Bach,後者雖然比天娜年輕16年,但兩人關係細水長流,拍拖27年才於2013年在瑞士正式結婚,同年天娜亦放棄了美籍,成為瑞士公民。

自身經歷 搬上大銀幕

天娜端納跟電影界亦有淵源,先後主演了《巨星湯美》及佐治米勒(George Miller)執導的《末日戰士勇破雷電堡》。《新鐵金剛之金眼睛》主題曲《Golden Eye》由U2成員Bono及The Edge創作,天娜主唱,曾打入多個國家及地區的十大單曲榜。天娜把與前夫Ike的關係寫成回憶錄《I, Tina》,並成為電影《天娜真愛又如何》藍本,由《22世紀殺人網絡》羅蘭士費斯賓(Laurence Fishburne)及 《黑豹2:瓦干達萬歲》安芝娜貝茜(Angela Bassett)主演。

天娜端納的死訊傳出後,不少歌影星撰文哀悼,包括樂壇天后Beyonce、Blondie成員Debbie Harry、名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)、金像影帝科力士韋德加(Forest Whitaker);曾扮演天娜端納的安芝娜貝茜表示天娜有過痛苦及創傷,卻以自身經歷幫助其他人改變世界。曾與天娜合唱《It's Only Love》的男歌手Bryan Adams則表示,感恩兩人曾一起巡演及成為朋友,「感謝你說出你生活的真實面貌,激勵全球數百萬人,並將你的歌聲送給我們」。滾石樂隊主音米積加(Mick Jagger)對好友逝世感到難過,讚她非常有才華,「在我年輕時她幫過我很多,永誌不忘」。