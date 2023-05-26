來港為拍賣預展揭幕 阿倫狄龍女兒證88歲父親身體好

【明報專訊】曾有法國第一美男稱號的《獨行殺手》阿倫狄龍（Alain Delon）女兒Anouchka Delon，昨日為金鐘舉行的「藝海縱橫：阿倫狄龍六十年傳奇收藏」拍賣會香港預展揭幕，場內展示近20件阿倫狄龍的私人藝術珍藏，拍賣會將於6月在巴黎舉行。

Anouchka Delon親自為傳媒導覽，當中一個名為《豹怒吼》的青銅雕塑，她說父親經常會摸它，是對方的心頭好，亦是她最喜歡的作品，她覺得很幸運能跟爸爸一起學習很多藝術方面的知識，同時父親也是一名很好和專業的演員，有幸與爸爸合作，獲益良多。談到首度來港，Anouchka Delon開心表示抵港時很興奮，這裏跟她住的日內瓦很不同，這座城市充滿活力，人又友善，「父親一直與亞洲有着密切的聯繫，這是我17年來第二次來亞洲，所以有點感觸和激動」。

父未能親自出席 擔心坐飛機危險

早前有指近年身體不佳的阿倫狄龍盼兒子助安樂死，但遭拒絕。問到父親現時身體狀况？Anouchka Delon多謝大家關心，「父親身體之前的確有一點小問題，現時情况非常好，但因一些醫療問題，坐飛機擔心會太危險，故未能親自出席，不過幸運地，父親現在一切都好起來了」。

Anouchka Delon稱父親雖未能親身到港，但她透過FaceTime向對方分享在香港的一切，笑稱88歲的阿倫狄龍很潮，多得父親，令她有機會來到這美麗的地方。問到可有買手信給爸爸？Anouchka Delon說：「不時會送些小禮物給父親，讓他可以放在口袋裏，這次買了一個小玉珮，希望為他帶來好運、健康和長壽。」

記者：陳釗