張天賦再拍新片被要求減肥 入圍《福布斯》亞洲精英榜感意外

張天賦向粉絲揮手，昨日天氣炎熱，身穿外套的他，不時抹汗。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】現年26歲的張天賦（MC）出道短短兩年，已在紅館舉行個人演唱會，並在樂壇頒獎禮獲得佳績。財經雜誌《福布斯》早前公布2023年「Forbes 30 Under 30 Asia」名單，他成為娛樂及體育類別唯一香港得獎者。MC人氣強勁，昨日出席尖沙嘴宣傳活動，逾200名粉絲到場支持，大讚他靚仔有型。對於入圍《福布斯》亞洲精英榜，他說感到榮幸及意外，並會繼續努力，多一個獎項多一分壓力，要對得住支持者。MC又透露將會接拍電影，為了配合角色，現需積極減肥。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

張天賦（MC）昨日現身尖沙嘴文化中心露天廣場，出席某品牌的產品宣傳活動，吸引約200粉絲圍觀，場面熱鬧。

MC即席獻唱《記憶棉》及《世一》，又應司儀要求，擺出不同甫士拍照，他表現靦腆，笑說自己不太識擺甫士；最後要求他向粉絲派心心，他又說：「我好少派心心。」反過來由粉絲向他派心心，MC則回敬飛吻：「我們惜啖。」令粉絲興奮尖叫。

MC表示自從去年做過戶外騷後，已有一段時間沒在戶外唱歌，雖然天氣炎熱，仍覺開心：「粉絲比我更辛苦，他們一早到場等候。」他想再做戶外騷，但要等天氣轉涼，最好在秋冬季舉行。

對於早前獲《福布斯》表揚，MC表示榮幸、開心又意外，由於忙着開工，暫時未有慶祝。他說：「我會繼續努力，多一個獎項就會多一分壓力，要對得住給我獎項的團體，以及支持我的歌迷。」

起牀做運動 最難戒口

樂壇成績理想，MC開始向演戲方面發展。去年曾參演劉翁執導的電影《夜校》，他透露稍後將拍新片，所以要提早錄好歌曲，待拍戲期間也有新歌推出，現已完成3首歌，但未必全部在下半年面世。

MC目前為新片做前期準備工作，已試造型，至於戲種和角色，暫時未能透露，只可說導演要求他配合角色，令外表瘦弱一點，所以要積極減肥，多做運動和戒口，「每天起牀做10分鐘運動，好有效；但我喜歡吃東西，戒口才是難關」。

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