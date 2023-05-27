G.E.M.曬合照：一如既往的帥 碧咸澳門與近百市民玩自拍

有御林軍打扮的工作人員陪伴碧咸入場，賭王何鴻燊四太梁安琪（圓圖）亦有揮手及舉機拍攝。（攝影：劉永銳）

碧咸（右）甫現身，現場近百市民即呼叫其名字，他亦十分識做，走近人群跟他們玩自拍又簽名。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】「萬人迷」前球星碧咸（David Beckham）相隔4年再臨澳門，前日以金沙集團全球大使身分亮相澳門倫敦人酒店，聯同鋼琴演奏家郎朗、女歌手鄧紫棋（G.E.M.）及內蒙演員兼歌手阿雲嘎，為全新綜藝館擔任開幕嘉賓。現場近百市民興奮歡呼大叫碧咸名字，他亦微笑揮手，主動走近與眾人玩自拍，影了5分鐘才步入會場。他有份設計「碧咸套房」感奇妙，在房內打卡留念；又透露女兒哈七（Harper Seven）喜歡哈利波特（Harry Potter），知道將有展覽，下次會帶她來玩。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

碧咸、郎朗、G.E.M.與阿雲嘎前日下午5時45分，分開4部車抵達會場，陳貝兒與黃庭鋒擔任大會司儀，其他到場嘉賓有盛智文、樂易玲及賭王何鴻燊四太梁安琪等，場面熱鬧。

參與設計主題套房

碧咸甫落車，在鐵欄外圍觀的近百市民大聲呼喚；穿上筆挺西裝的他緩步踏上紅地氈，微笑向在場人士不停揮手，冧盡全場；之後再與郎朗、G.E.M.及阿雲嘎在布景板簽名及合照留念。碧咸接受司儀訪問，自稱已抵達近一星期，是他相隔4年首次到訪澳門，好開心一到埗就似有「回家」的感覺很親切，並趁機四出影相遊覽。完成訪問後，向來親民的碧咸主動走近圍觀市民，友善揮手又齊玩自拍，更有身穿紅色球衣的球迷成功突圍，與笑容滿面的碧咸影合照，足足影了5分鐘他才步入會場。

開幕慶典於6時半左右假綜藝館舉行，碧咸以大使身分率先上台，嘉賓報以熱烈掌聲。他提到今次澳門之旅開心重遇很多老朋友，更入住有份參與設計的「碧咸套房」，笑言有奇妙感受，「酒店有14間以『碧咸』為主題的套房，我住在其中一間，見房內周圍都貼有我很多相片，連洗手間都有，感覺幾得意。所以有影相留念，好榮幸有此機會讓我參與設計」。

預告下次帶女兒來玩

嗜吃的碧咸周圍品嘗美食，得知好友兼「地獄廚神」拉姆齊（Gordon Ramsay）的餐廳也進駐澳門，碧咸笑言已第一時間向好友匯報餐廳情况。碧咸又提到最愛惜的孻女哈七，「哈七向來是哈利波特忠實粉絲，知道這裏將舉行有關哈利波特的展覽，希望下次可以帶她來玩」。碧咸之後到台下，繼續欣賞其他表演。

G.E.M.打頭陣演出

負責打頭陣演出的G.E.M.，是首名進駐倫敦人綜藝館演出的藝人，大感興奮和榮幸，「以前曾來澳門開演唱會，每次來到都很珍惜機會。今晚我會獻唱幾首歌，如果大家識唱一齊唱」。她連唱《光年之外》、《泡沫》和《喜歡你》，更邊唱邊把咪遞向觀眾，示意大家一齊唱。G.E.M.在社交網分享與碧咸的合照，讚對方一如既往的帥。之後郎朗連續以鋼琴演奏多首中西古典音樂名曲，更為阿雲嘎的古典歌劇伴奏，兩人非常合拍。最後碧咸再次上台，與全國政協副主席何厚鏵及一眾金沙高層大合照，慶祝儀式正式結束。

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