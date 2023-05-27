陳蕾出茅招搶人 陳子豐不點名批評

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星V》參賽者表現備受談論外，紅藍兩組導師：陳蕾與陳健安、韋羅莎與馮允謙鬥搶組員的表現亦成焦點。節目開播至今，陳蕾為了爭奪心水參賽者入組，被指經常出手滋擾韋羅莎和馮允謙，例如前晚出場的熱門參賽者99號黃家灝（KC），陳蕾先跟馮允謙說：「你都好多正嘢啦。」馮允謙反指：「你偷咗Nathan （另一熱門2號魏念恩）。」其後趁KC表演時，陳蕾故意遮擋韋羅莎視線，好讓拍檔陳健安搶到KC入組，令韋羅莎嬲爆，馮允謙更指着陳蕾大叫「奸茅」。

節目播出後，ViuTV藝人陳子豐透過社交媒體發文，不點名批評陳蕾，他留言：「呢幾年，我一直都有聽妳的歌，會因為妳得獎而在心中暗暗高興。但……公平公正喺比賽中真係好重要，騷擾別人從而得到妳想搶嘅人，玩一兩次可以，但次次有妳想要嘅人就咁做，就會變得好難睇。從來無懷疑妳嘅人格，但呢個show對妳嚟講都係一個真人show嚟㗎……如果我係對面嘅人，我講咗粗口行出間房好耐，佩服嗰兩位咁Nice嘅人。」其後他把帖文刪除。有網民認同他的說法；有人覺得是節目效果，不用太認真；也有人認為兩組導師「為搶而搶」。

WinWin男友晉級

KC是《全民造星IV》參賽者楊安妮（WinWin）的男友，表演項目是跳舞《Beatbox的起源》，獲讚表現出色，3位評判包括Edward Chan、陳詠燊及伍詠薇全部給予藍燈過關，令他順利晉級60強，WinWin亦為男友晉級而表現興奮。

娛樂組