金荷娜Rain拍新劇 貴婦愛保鑣

【明報專訊】早在去年12月有傳《回到18歲》金荷娜與《幽靈醫生》Rain將會合演新劇《她》，當時二人均表示收到劇本，積極考慮演出，昨日韓媒終於證實他倆接拍，並改名《畫家的醜聞》，新劇由《最佳愛情》朴洪均執導、《三姐妹》崔允貞編劇，將在影視串流平台Disney+上架，但推出日期未定。《畫家的醜聞》講述金荷娜嫁給集團繼承人後，躋身上流社會，擔任基金會主席，透過慈善事業，名氣響遍全球；Rain則是警校畢業的保鑣，懷着某種目的加入集團保安部，負責貼身保護金荷娜，二人因而發展出撲朔迷離的關係。

另一方面，今年3月傳出《賢內助女王》金南珠與《99億的女人》金康宇有望接拍懸疑劇《Wonderful World》，講述女主角因故失去兒子，誓向兇手報復，過程中會邂逅「小鮮肉」醫科生，發展一段不尋常的「姊弟戀」。韓媒昨日爆料指《Island》車銀優將會扮演年輕醫科生，但其所屬事務所未有回應。

《毒梟聖徒》導演尹鍾彬亦籌拍新劇《Nine Puzzle》，昨日被指由《那年，我們的夏天》金多美與《我的出走日記》孫錫九拍檔演出，講述金多美親人慘遭殺害，她由目擊者變成嫌疑犯，10年之後加入警隊，成為犯罪側寫師，與昔日懷疑她是兇手的刑警孫錫九，攜手調查案件真相。