【明報專訊】黃耀明(明哥)5月中完成歐洲巡唱後宣布8月於香港會議展覽中心舉行演唱會,稱會逗留歐洲看不同音樂會,為8月演出攞靈感,還請大家保佑他8月在港演出順利。前晚明哥在社交平台透露,收到通知會展取消其場地預訂,並退回訂金支票。他稱會在生活上保持邊走邊唱的心境,一張摺櫈加一部電腦也可以成為其舞台,他和團隊正在想下一步可以怎樣做。昨日問明哥方面是否考慮演唱會轉網上舉行?獲回覆稱:「會諗呀!」黃偉文(Wyman)亦留言鼓勵明哥,「小王子們,總是可以找到自己的秘密花園」。

明哥前晚發帖稱當收到通知會展批出檔期,團隊也知哪有那麼容易,故有心理準備有機會被煞停,收到退場通知不用塔羅牌也可以推算出來。他不好意思的是令會展原本批出申請的人,在這段日子擔驚受怕,相信受了很大壓力。他又表示會展在信件中未有說明理由,只稱「we are not in a position to proceed」,認為會展管理層欠香港市民大眾一個解釋,為何一個熱愛香港的市民可以被剝奪為其他香港人演出的權利。

娛樂組