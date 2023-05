next

【明報專訊】蘇芷晴(So Ching)的舞蹈員男友李啟言(阿Mo)去年在MIRROR演唱會墜屏事故受重傷,至今仍接受治療,So Ching早前宣布退出女團COLLAR,重操故業當跳舞老師,在舞蹈學校開班授徒,結果反應熱烈,名額火速爆滿。

So Ching周四(25日)教班,在社交網上載片段,見她狀態甚佳,跟拍檔Carol跳舞時表現合拍,兩人專業,So Ching還展示開心笑容,身後學員不時拍手叫好。當天適逢Carol生日,So Ching跟對方慶祝,留言祝賀好友健康快樂成長。So Ching還分享再教班感受,說非常好,「好喜歡見到熟悉同陌生的面孔都好投入同enjoy,多謝你哋每一位,多謝呢個壽星女Carol的一切,Yes we did it!」網民留言說見到她開心就好了,並為她加油。

娛樂組