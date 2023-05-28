嘆人生無常促女兒結婚生仔 鍾慧冰內疚關心張學潤不足

【明報專訊】網上節目《恐怖在線》開播15周年晚宴前晚舉行，節目主持「鬼王」潘紹聰邀請吳浩康、衛詩雅、謝雪心、莊韻澄、鍾慧冰與女兒林靜莉及張栢芝媽媽等出席。鍾慧冰稱女兒林靜莉在港台及HOY TV擔任主持，暫未試過母女檔工作。她最着緊女兒終身大事，嘆人生無常，自己經歷過全身血管發炎大病一場，加上近年見身邊人生離死別，年紀大渴望早日榮升「外婆」償心願，林靜莉對被催結婚生育感壓力。

稱張學潤工作多 不可能財困

鍾慧冰好友張學潤（Nel Nel）早前猝逝，她眼濕濕稱兩人最後一次見面是本月初《十大中文金曲頒獎禮》，至今仍無法相信對方輕生。她透露本約有線電視舊主持聚會，Nel Nel因工作推掉，「我們在有線共事6年，合作主持過有關情緒病的節目，Nel Nel當時義憤填膺說：『如果有情緒病應去看醫生。』我好內疚沒留意到他有病，不夠關心，可能他沒有親人在身邊，覺得沒有愛，他的離開太突然」。

Nel Nel被指因財困輕生，鍾慧冰認為絕對不可能，稱對方生前好多工作，即使疫情也有做面膜生意、化妝品公司及開班訓練新人做形象指導，遷居深圳的租金每月僅數千元，而且他沒特殊嗜好，經濟負擔應不大。她相信對方只是一時情緒問題而看不開，呼籲大家正視此問題。

吳浩康期待與兒子首度父親節

吳浩康本與太太郭思琳及兒子出席，但太太身體抱恙，狂咳至難以入眠，兒子也有幾聲咳，快測結果未有染疫，為免人多聚集，決定留家休息。他承認婚後責任加重，要養妻活兒，除開班教唱歌開直播，又有搞飲食生意及接建築工程，身兼數職，幸獲客戶贊助幫輕擔子。今年與兒子過首個父親節，他興奮又期待，已訂父親節蛋糕送爸爸表孝心，希望兒子都有樣學樣，將來會惜他。

衛詩雅透露家人最近集體中招，已是第2次染疫，現自我隔離。由於她不是跟家人同住，沒被傳染。曾染疫的衛詩雅強調自己不能病，「正在拍ViuTV愛情劇，預計拍到7月，我不能病，以免影響工作進度」。

記者：林蘊兒