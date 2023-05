是枝裕和《怪物》 奪同志金棕櫚獎

next

【明報專訊】第76屆康城影展於香港時間今日凌晨閉幕前,昨日率先公布同志金棕櫚獎(Queer Palm)及一種關注單元的得獎名單,前者由是枝裕和執導《怪物》奪得,亦是首次由日本片得獎,它擊敗加拿大樂壇天王The Weeknd監製兼主演劇集《The Idol》、英國女導演莫莉獲加(Molly Manning Walker)首次執導長片《How to Have Sex》等,評審主席約翰米切爾(John Cameron Mitchell)認為戲中兩名男孩「因不符合世界期望而消失」,同性戀觀眾看罷應該有共鳴,同時為所有被世界拋棄的人給予很大慰藉,是能夠挽救生命的佳作。《怪物》同時角逐主競賽單元最高榮譽金棕櫚獎,且看能否再下一城。

莫莉獲加雖然失落同志金棕櫚獎,但在一種關注單元勝出,她執導《How to Have Sex》擊敗韓星宋仲基主演黑幫片《禍亂》、金像影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)扮演修女的《The New Boy》、內地演員周冬雨及朱一龍分別主演的《燃冬》和《河邊的錯誤》等對手。故事講述3個英國女孩趁假期飲酒作樂的經過。當大會宣布得獎名單時,莫莉不在場,原來她準備登機前往意大利,途中折返結果遲到,最終穿著T恤短褲上台領獎。